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В этом году в Tom Clancy's The Division 2 появится новый для серии режим

Компания Ubisoft и студия Massive Entertainment поделились планами по контенту для Tom Clancy’s The Division 2 в 2021 году. Они включают в себя выпуск нового режима, который, как рассказали разработчики, будет отличен от всего, что игроки видели в серии на сегодняшний день. Поскольку Ubisoft только недавно решила продолжить разработку нового контента для игры, частота выпусков будет несколько иной.

Компания не рассказала, что это за новый режим, но заявила, что также работает над освежением сборок персонажей игроков. Как именно это будет выглядеть, пока неизвестно.

Контент 5-го сезона, который скоро появится в игре, на самом деле станет возвращением 1-го сезона, что позволит тем, кто не получил определённых наград, наверстать упущенное. Такое решение было принято для того, чтобы занять пользователей, пока команда разработчиков (в которую теперь, помимо Massive Entertainment, входит также Ubisoft Bucharest) трудится над обновлениями.

В рамках заявления Ubisoft также поделилась статистикой по Tom Clancy’s The Division 2. Из самого интересного: за две части серии удалось привлечь 40 миллионов игроков; один агент оживил более 27 тысяч агентов; было сделано 156 миллиардов выстрелов в голову; одному агенту удалось подняться более чем на 36 тысяч этажей в режиме «Саммит».

У Tom Clancy’s The Division 2 был медленный старт, что не соответствовало ожиданиям Ubisoft. Судя по всему, решение компании продолжить поддержку Tom Clancy’s The Division 2 связано с возросшей популярностью проекта. Однако известно, что в настоящее время Massive Entertainment также трудится над игрой во вселенной «Звёздных войн» в открытом мире и проектом по мотивам кинофильма «Аватар».

Tom Clancy’s The Division 2 вышла на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 15 марта 2019 года.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Шутер, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: tom clancy's the division 2, ubisoft, massive entertainment, ubisoft bucharest, ролевой шутер
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