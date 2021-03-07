3DNewsНовости SoftwareигрыНа консолях Xbox вышла тестовая версия б...
Новости Software

На консолях Xbox вышла тестовая версия браузера Edge на Chromium

Корпорация Microsoft выпустила обновлённый браузер Microsoft Edge на Xbox One, Xbox Series X и S. Chromium-вариант заменил устаревшую версию браузера EdgeHTML. Но пока он доступен только пользователям, которые участвуют в альфа-тестировании обновлений для Xbox.

Источник: Windows Central

Источник: Windows Central

На ПК браузер претерпел кардинальное обновление в прошлом году. Казалось, что про браузер на Xbox корпорация Microsoft забыла. Он не получал больших обновлений, а уровень удобства пользования им был, мягко говоря, средним.

Microsoft Edge на Chromium значительно улучшил совместимость с веб-страницами и удобство использования в большинстве случаев, а также добавил новые функции, недоступные в устаревшем браузере. Интересно, что это, по сути, просто перенесённая на консоль ПК-версия приложения. В ней даже сохранилась функция проверки обновления, а в интерфейсе упоминаются комбинации клавиш для различных действий, хотя поддержки мыши и клавиатуры в настоящее время в браузере нет.

Немаловажной является потенциальная возможность играть на консолях Xbox с помощью потоковых сервисов, таких как Google Stadia и xCloud.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Последний патч улучшил Destroy All Humans! на PS5 и Xbox Series X
Стали известны продажи игр и консолей в Великобритании за 2020 год: FIFA 21 и Switch лидируют
«Документальный» приключенческий экшен AWAY: The Survival Series выйдет на Xbox One
«Напоминает Cyberpunk 2077»: игрок обнаружил, как в GTA Online из воздуха появляются десятки полицейских машин
Создатель Diablo рассказал, что не получает отчислений за придуманный им бренд с тех пор, как покинул Blizzard
Выходцы из Riot, Blizzard, Valve и Bungie основали собственную студию и уже взялись за первую игру
Рубрики: Новости Software, игры, программное обеспечение, Xbox,
Теги: microsoft edge, chromium, xbox one, xbox series x, xbox series s
microsoft edge, chromium, xbox one, xbox series x, xbox series s
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 308
В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью 304
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно 250
«Мы наступили на все грабли», — глава DNS извинился за ситуацию с видеокартами и предрёк дальнейшие проблемы 195

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Биткоин снова вырос, а крупные инвесторы продолжат вкладывать в него деньги
Хакерская атака через уязвимость в Microsoft Exchange Server грозит обернуться новым кризисом кибербезопасности
AMD дала советы, которые могут помочь в решении проблемы с USB при работе PCIe 4.0
Российские специалисты обсуждают облик новой орбитальной станции
Tesla расскажет об обновлениях пикапа Cybertruck в следующем квартале
Онлайн-режим Watch Dogs: Legion выйдет на ПК позже из-за серьёзного бага 8 мин.
Новый трейлер Tales of Arise обещает новости об игре этой весной 31 мин.
На консолях Xbox вышла тестовая версия браузера Edge на Chromium 2 ч.
«Сгинь, чудовище!»: главным героем Hades мог стать её самый раздражающий босс 2 ч.
Десятки тысяч приложений для Android и iOS ставят под угрозу пользовательские данные 3 ч.
В этом году в Tom Clancy's The Division 2 появится новый для серии режим 3 ч.
В Vanguard студия Remedy хочет избежать типичного для кооперативных игр однообразного контента 5 ч.
Видео: 7 минут атмосферного платформера Hoa в стиле мультфильмов студии Ghibli 7 ч.
Игроки в Euro Truck Simulator 2 смогут возить грузы от Москвы до Оки в дополнении «Сердце России» 8 ч.
Netflix добавила в своё приложение аналог TikTok, пока только для iOS 9 ч.
Сервер AMAX ServMax AE-2484L предусматривает иммерсионное жидкостное охлаждение 5 ч.
Nokia G10 может открыть новое семейство смартфонов бренда 5 ч.
Канада решила вложить миллиарды долларов в электрификацию общественного транспорта 7 ч.
Xiaomi готовит 5G-смартфон среднего уровня Mi 10S: анонс ожидается в марте 11 ч.
Началось финансирование первой российской миссии по изучению Венеры 12 ч.
Смартфон Moto G10 Power получит четверную камеру и батарею на 6000 мА·ч 13 ч.
Ридер Onyx Boox Nova3 Color с цветным экраном E-ink Kaleido Plus стоит $420 14 ч.
iMac Pro исчезают из продажи — Apple готовит запуск нового семейства 22 ч.
Gamereactor: NVIDIA прекратит выпуск процессоров для Switch в этом году. Что дальше? 23 ч.
Квартальная выручка Marvell увеличилась на фоне роста спроса на сетевые продукты 06-03 17:46