На консолях Xbox вышла тестовая версия браузера Edge на Chromium

Корпорация Microsoft выпустила обновлённый браузер Microsoft Edge на Xbox One, Xbox Series X и S. Chromium-вариант заменил устаревшую версию браузера EdgeHTML. Но пока он доступен только пользователям, которые участвуют в альфа-тестировании обновлений для Xbox.

На ПК браузер претерпел кардинальное обновление в прошлом году. Казалось, что про браузер на Xbox корпорация Microsoft забыла. Он не получал больших обновлений, а уровень удобства пользования им был, мягко говоря, средним.

Microsoft Edge на Chromium значительно улучшил совместимость с веб-страницами и удобство использования в большинстве случаев, а также добавил новые функции, недоступные в устаревшем браузере. Интересно, что это, по сути, просто перенесённая на консоль ПК-версия приложения. В ней даже сохранилась функция проверки обновления, а в интерфейсе упоминаются комбинации клавиш для различных действий, хотя поддержки мыши и клавиатуры в настоящее время в браузере нет.

Немаловажной является потенциальная возможность играть на консолях Xbox с помощью потоковых сервисов, таких как Google Stadia и xCloud.