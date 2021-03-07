Новый трейлер Tales of Arise обещает новости об игре этой весной

Компания Bandai Namco Entertainment выпустила трейлер игрового процесса предстоящего ролевого экшена Tales of Arise. В нём сказано, что весной стоит ожидать новости о проекте.

«Весна не за горами, и мы много работали, чтобы сделать её незабываемой! — говорится в описании трейлера. — Взгляните на новые кадры из Tales of Arise».

Tales of Arise была анонсирована на E3 2019. Кроме последовавшего на Tokyo Game Show 2019 трейлера, больше разработчик игру не показывал. А в середине 2020-го её и вовсе перенесли на 2021-й. Впрочем, в конце года Bandai Namco Entertainment объявила, что разработка Tales of Arise уже близка к завершению.

Действие Tales of Arise разворачивается на двух планетах — средневековой Дане и технологичной Рене. Последняя, пользуясь своим преимуществом в развитии, подчиняет и грабит более слабый мир, а также берёт его людей в рабство. Главными героями игры являются Альфен и Сионн, родом из Даны и Рены соответственно. Вместе они бросят вызов бесчинствам развитого мира.

Tales of Arise выйдет на ПК, Xbox One и PlayStation 4.