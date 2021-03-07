3DNewsНовости SoftwarePlayStationНовый трейлер Tales of Arise обещает нов...
Новости Software

Новый трейлер Tales of Arise обещает новости об игре этой весной

Компания Bandai Namco Entertainment выпустила трейлер игрового процесса предстоящего ролевого экшена Tales of Arise. В нём сказано, что весной стоит ожидать новости о проекте.

«Весна не за горами, и мы много работали, чтобы сделать её незабываемой! — говорится в описании трейлера. — Взгляните на новые кадры из Tales of Arise».

Tales of Arise была анонсирована на E3 2019. Кроме последовавшего на Tokyo Game Show 2019 трейлера, больше разработчик игру не показывал. А в середине 2020-го её и вовсе перенесли на 2021-й. Впрочем, в конце года Bandai Namco Entertainment объявила, что разработка Tales of Arise уже близка к завершению.

Действие Tales of Arise разворачивается на двух планетах — средневековой Дане и технологичной Рене. Последняя, пользуясь своим преимуществом в развитии, подчиняет и грабит более слабый мир, а также берёт его людей в рабство. Главными героями игры являются Альфен и Сионн, родом из Даны и Рены соответственно. Вместе они бросят вызов бесчинствам развитого мира.

Tales of Arise выйдет на ПК, Xbox One и PlayStation 4.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Сгинь, чудовище!»: главным героем Hades мог стать её самый раздражающий босс
Слухи: в Elden Ring появятся классы, редактор персонажей и онлайн-функции из серии Souls
Мировое древо, зелёный человек и боссы не на своих местах: блогер рассказал, что происходит в утёкшем трейлере Elden Ring
«Напоминает Cyberpunk 2077»: игрок обнаружил, как в GTA Online из воздуха появляются десятки полицейских машин
Создатель Diablo рассказал, что не получает отчислений за придуманный им бренд с тех пор, как покинул Blizzard
Выходцы из Riot, Blizzard, Valve и Bungie основали собственную студию и уже взялись за первую игру
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: tales of arise, bandai namco entertainment, jrpg, ролевой экшен
tales of arise, bandai namco entertainment, jrpg, ролевой экшен
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 308
В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью 304
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно 250
«Мы наступили на все грабли», — глава DNS извинился за ситуацию с видеокартами и предрёк дальнейшие проблемы 195

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Биткоин снова вырос, а крупные инвесторы продолжат вкладывать в него деньги
Nokia G10 может открыть новое семейство смартфонов бренда
Хакерская атака через уязвимость в Microsoft Exchange Server грозит обернуться новым кризисом кибербезопасности
Канада решила вложить миллиарды долларов в электрификацию общественного транспорта
Российские специалисты обсуждают облик новой орбитальной станции
Новый трейлер Tales of Arise обещает новости об игре этой весной 19 мин.
На консолях Xbox вышла тестовая версия браузера Edge на Chromium 2 ч.
«Сгинь, чудовище!»: главным героем Hades мог стать её самый раздражающий босс 2 ч.
Десятки тысяч приложений для Android и iOS ставят под угрозу пользовательские данные 3 ч.
В этом году в Tom Clancy's The Division 2 появится новый для серии режим 3 ч.
В Vanguard студия Remedy хочет избежать типичного для кооперативных игр однообразного контента 4 ч.
Видео: 7 минут атмосферного платформера Hoa в стиле мультфильмов студии Ghibli 7 ч.
Игроки в Euro Truck Simulator 2 смогут возить грузы от Москвы до Оки в дополнении «Сердце России» 8 ч.
Netflix добавила в своё приложение аналог TikTok, пока только для iOS 8 ч.
Последний патч улучшил Destroy All Humans! на PS5 и Xbox Series X 8 ч.
Сервер AMAX ServMax AE-2484L предусматривает иммерсионное жидкостное охлаждение 5 ч.
Xiaomi готовит 5G-смартфон среднего уровня Mi 10S: анонс ожидается в марте 11 ч.
Началось финансирование первой российской миссии по изучению Венеры 12 ч.
Смартфон Moto G10 Power получит четверную камеру и батарею на 6000 мА·ч 13 ч.
Ридер Onyx Boox Nova3 Color с цветным экраном E-ink Kaleido Plus стоит $420 13 ч.
Tesla расскажет об обновлениях пикапа Cybertruck в следующем квартале 15 ч.
AMD дала советы, которые могут помочь в решении проблемы с USB при работе PCIe 4.0 16 ч.
iMac Pro исчезают из продажи — Apple готовит запуск нового семейства 22 ч.
Gamereactor: NVIDIA прекратит выпуск процессоров для Switch в этом году. Что дальше? 23 ч.
Квартальная выручка Marvell увеличилась на фоне роста спроса на сетевые продукты 06-03 17:46