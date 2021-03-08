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Похоже, композитор Final Fantasy Нобуо Уэмацу написал для RPG Fantasian свой последний полноценный саундтрек

Нобуо Уэмацу (Nobuo Uematsu), давний композитор серии Final Fantasy, которого нередко называют «Бетховеном в области игровой музыки», возможно, создал свой последний саундтрек. По крайней мере, об этом сообщил его соавтор в работе над Final Fantasy, игровой дизайнер Хиронобу Сакагути (Hironobu Sakaguchi).

Нобуо Уэмацу (videogameschronicle.com)

Нобуо Уэмацу (videogameschronicle.com)

По словам господина Сакагути, Нобуо Уэмацу сообщил ему, что их новая игра Fantasian, создаваемая пока как эксклюзив Apple Arcade, может стать последним полноценным саундтреком Уэмацу. Из-за проблем со здоровьем господин Уэмацу, который также написал музыку для Chrono Trigger, Lost Odyssey и The Last Story, скорее всего, будет продолжать творить лишь отдельные музыкальные композиции, — например, он приложил руку к некоторым произведениям для Final Fantasy 7 Remake.

«Ещё до того, как мы обратились к нему для работы над Fantasian, у него были некоторые проблемы со здоровьем, и были опасения, сможет ли он сочинить всё, или даже сможет ли он работать над этим проектом», — отметил господин Сакагути. По словам режиссёра, композитор в конечном счёте сумел сочинить весь оркестрованный саундтрек Fantasian, состоящий из 60 композиций, но это может стать последним столь масштабным трудом.

Хиронобу Сакагути и Нобуо Уэмацу в 2018 году (Edamame)

Хиронобу Сакагути и Нобуо Уэмацу в 2018 году (Edamame)

«Похоже, он дал понять, что Fantasian — возможно, последняя игра, которую он делает от начала до конца с точки зрения создания всего саундтрека, — отметил Хиронобу Сакагути. — Если же говорить о хорошем, то он вложил своё сердце и душу в Fantasian. Когда я услышал конечный результат, он заставил меня слегка прослезиться, потому что это был очень важный момент в нашей карьере».

Нобуо Уэмацу 35 лет трудится бок о бок с господином Сакагути — этот дуэт работал вместе в Square до начала 2000-х годов, после чего они продолжили совместный труд уже через собственную студию режиссёра Mistwalker. Композиции господина Уэмацу из различных игр звучат на многочисленных музыкальных концертах, а в 2013 году он был включён в Зал славы Classic FM.

Следующая работа двух игроделов, Fantasian, до конца года должна появится эксклюзивно в Apple Arcade — подписной службе для iOS. Игра описывается как захватывающая новая RPG, действие которой происходит на фоне более чем 150 диорам ручной работы, которые сочетают в себе физическую среду и 3D-персонажей. Диорамы мастерили опытные художники, трудившиеся над окружением для фильмов и различных аниме. Игра во многом вдохновлена Final Fantasy VI для SNES 1994 года.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Игры для iOS,
Теги: final fantasy, fantasian, nobuo uematsu, музыка, композитор
final fantasy, fantasian, nobuo uematsu, музыка, композитор
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