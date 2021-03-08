Volkswagen переоборудует под производство электромобилей предприятие Seat в Испании

Концерн Volkswagen намеревается к 2030 году перевести на электротягу 70 % автомобилей, предлагаемых на европейском рынке. Ясно, что для достижения этой цели придётся существенно преобразовать имеющуюся производственную и вспомогательную инфраструктуру. Предприятие Seat в Испании может быть превращено в завод по выпуску электромобилей и тяговых батарей.

Как отмечает Bloomberg, автоконцерн собирается вынести на рассмотрение Еврокомиссии проект по превращению предприятия Seat в испанском Мартореле в место производства тяговых аккумуляторов и электромобилей. Для электроснабжения предприятия будет использоваться энергия, полученная из возобновляемых источников. По словам генерального директора Volkswagen Герберта Дисса (Herbert Diess), у Испании есть потенциал для превращения в европейский хаб по производству электрических транспортных средств. На предприятии в окрестностях Барселоны будет организована инфраструктура для быстрой зарядки производимых электромобилей.

Глава Volkswagen уже встречался с властями Испании для обсуждения проекта. На мероприятии были представлены планы дочерней марки Seat по выпуску электромобилей. Первенцем должен стать Cupra Born, который дебютирует в текущем году. Марка Cupra обрела самостоятельность три года назад, чтобы предлагать ценителям спортивной манеры езды модели более высокого ценового сегмента. Электромобили в эту концепцию весьма удачно вписываются. К концу десятилетия Volkswagen собирается ежегодно предлагать на европейском рынке не менее миллиона электромобилей всех марок.