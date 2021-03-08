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Bethesda допустила утечку скриншотов и концепт-арта второго аддона DOOM Eternal — первый тизер-трейлер опубликуют 15 марта

Издательство Bethesda Softworks и студия-разработчик id Software в официальном микроблоге серии Doom анонсировали тизер-трейлер The Ancient Gods, Part Two — второй части двухсерийного сюжетного дополнения к DOOM Eternal.

Как стало известно, дебютный ролик грядущего расширения будет опубликован 15 марта текущего года. Вместе с датой Bethesda Softworks и id Software раскрыли ключевую иллюстрацию аддона (прикреплена выше).

Объявлению предшествовала утечка: в цифровом магазине Bethesda Softworks раньше времени появилась страница The Ancient Gods, Part Two — в Сеть попали прикреплённые ниже скриншоты и упомянутый концепт-арт.

Скриншоты The Ancient Gods, Part Two
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Предполагается, что релиз The Ancient Gods, Part Two состоится до первой годовщины с выхода DOOM Eternal — 20 марта. По крайней мере, таково было изначальное обещание покупателям сезонного пропуска игры.

На скорый релиз указывает ещё несколько факторов: в середине февраля предстоящее дополнение было замечено на сайте австралийского рейтингового агентства, а в начале марта обнародовали список достижений.

Напомним, события обеих частей The Ancient Gods разворачиваются после финала DOOM Eternal. В рамках двухсерийного приключения Палачу Рока предстоит «вновь решить судьбу мироздания».

Дополнение The Ancient Gods, Part One доступно на PC, PlayStation 4, Xbox One и в сервисе Google Stadia. До Nintendo Switch это расширение и его сиквел доберутся на протяжении текущего года.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Анонс, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation, Облачные игровые платформы,
Теги: doom eternal, id software, bethesda softworks
doom eternal, id software, bethesda softworks
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