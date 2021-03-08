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SK hynix начала выпуск модулей LPDDR5 ёмкостью 18 Гбайт для флагманских смартфонов

Компания SK hynix объявила о старте массового производства новейших модулей оперативной памяти LPDDR5, предназначенных для использования в смартфонах премиального уровня.

Речь идёт об изделиях ёмкостью 18 Гбайт. Первым в мире смартфоном с таким объёмом ОЗУ стал Nubia Red Magic 6 (на втором изображении), о котором можно подробно узнать в нашем материале.

Сообщается, что модули SK hynix функционируют на частоте 6400 МГц. Это приблизительно на 20 % быстрее по сравнению с решениями LPDDR5 с частотой 5500 МГц, которые применяются в современных смартфонах высшего ценового сегмента.

Компания SK hynix сообщает, что модуль памяти LPDDR5 на 18 Гбайт будет использоваться в смартфоне ASUS Republic of Gamers (ROG) 5 для любителей игр.

По оценкам Omdia, спрос на оперативную память стандарта LPDDR5 растёт. Сейчас на неё приходится около 10 % рынка DRAM для мобильных устройств. К 2023 году данный показатель, как ожидается, превысит 50 %. 

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: sk hynix, lpddr5, оперативная память, память, озу
sk hynix, lpddr5, оперативная память, память, озу
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