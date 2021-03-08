Samsung Galaxy A72 получит камеру с 30-кратным зумом и динамики с Dolby Atmos

В Сети были преданы огласке новые подробности про грядущий Samsung Galaxy A72. Сведения опубликовал автор YouTube-канала TechTalk. Предположительно, это маркетинговые материалы Samsung.

Изображения подтверждают предыдущие слухи и раскрывают новые подробности. Устройство будет работать на базе Qualcomm Snapdragon 720G. Также устройство будет оснащено 8 Гбайт оперативной памяти и хранилищем от 128 до 256 Гбайт. В смартфоне будет использоваться AMOLED-дисплей с диагональю 6,7 дюймов и частотой 90 Гц.

Что касается фотомодуля, то он будет состоять из четырёх камер: основной сенсор c оптической стабилизацией (OIS) на 64 Мп, сверхширокий на 12 Мп, телеобъектив на 8 Мп и макромодуль на 5 Мп. Изменились характеристики телеобъектива: теперь вместо 2-кратного оптического зума сообщается о 3-кратном. Также утверждается, что он получит 30-кратный Space Zoom, что станет новым опытом для серии Galaxy A.

Автор утверждает, что Galaxy A72 получит стереодинамики с Dolby Atmos, которых тоже раньше не было у смартфонов этой серии. Их использование упоминается в качестве одного из плюсов для поклонников видеоигр.

За автономность устройства будет отвечать аккумулятор на 5000 мА·ч, а заряжаться он будет благодаря 25-ваттному зарядному устройству. Ожидается, что Galaxy A72 получит защиту уровня IP67 и будет поддерживать связь не выше стандарта 4G. PhoneArena сообщает, что модель со 128 Гбайт обойдётся в €449, а с 256 Гбайт — в €509.