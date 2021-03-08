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Массовые модели электромобилей окажутся дешевле аналогов с ДВС уже к 2025 году

Отраслевые аналитики положительно оценили стремление Volkswagen перевести к 2030 году на электротягу половину машин, предлагаемых на мировом рынке. По мнению некоторых экспертов, падение цен на тяговые батареи уже к 2025 году позволит добиться паритета цен с машинами на ДВС, а в дальнейшем последние будут становиться только дороже.

Источник изображения: Bloomberg

Источник изображения: Bloomberg

По данным UBS, сейчас версия Volkswagen Golf с двигателем внутреннего сгорания обходится производителю на $5000 дешевле, чем сопоставимые по габаритам электромобили. Уже к 2025 году они могут поравняться по себестоимости производства. Компания Tesla в этом отношении имеет преимущество, поскольку производит и закупает батареи в больших количествах. Каждая батарея, по мнению экспертов UBS, обходится ей дешевле на одну или две тысячи долларов США, чем конкурентам.

Аналитики Ark Innovation вообще склоняются к идее, что к 2025 году седаны массовых марок в электрическом исполнении будут дешевле на тысячи долларов, чем сопоставимые по габаритам машины с ДВС. Объёмы продаж электромобилей к тому моменту будут расти на 82 % в год. К 2040 году многие автопроизводители просто будут отказываться от выпуска массовых моделей с ДВС на рынках с растущей экономикой, сразу предлагая электромобили.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, финансовые новости и аналитика,
Теги: электромобили, аналитика, автомобили
электромобили, аналитика, автомобили
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