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К The Legend of Bum-bo наконец вышло давно обещанное бесплатное дополнение

Гейм-дизайнер Эдмунд Макмиллен (Edmund McMillen) на сайте Steam объявил о выпуске давно обещанного бесплатного дополнения к своей ролевой головоломке The Legend of Bum-bo.

Напомним, о планах на небольшой аддон в качестве компенсации за проблемный запуск The Legend of Bum-bo разработчики обмолвились ещё в конце 2019 года, однако до ноября 2020-го о DLC ничего слышно не было.

Тогда Макмиллен пообещал выпустить дополнение в начале 2021 года и не обманул. Мини-расширение получило название The Lost Expansion и уже доступно для загрузки всем покупателям основной игры.

The Lost Expansion принесло с собой ещё одного игрового персонажа (The Lost) и призрачный тип плитки для него, трёх новых боссов, более десятка предметов для разблокировки, а также дополнительные достижения и испытания.

Кроме того, с выходом расширения The Legend of Bum-bo пополнилась рядом полезных функций (сохранение прогресса в ходе игры, доступ к опциям с экрана паузы и так далее), улучшений (интерфейса и поведения врагов) и исправлений багов.

«Знаю, что год после релиза [The Legend of Bum-bo] был долгим и ужасным. Надеюсь, это бесплатное обновление сможет послужить знаком дружбы между нами и вами, игроками!» — поделился Макмиллен.

The Legend of Bum-bo дебютировала на ПК (Steam) в ноябре 2019 года. В честь выхода дополнения проект продаётся с 50-процентной скидкой — предложение актуально до 12 марта.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Пазл, Премьера, Моды, патчи, дополнения,
Теги: the legend of bum-bo, эдмунд макмиллен
the legend of bum-bo, эдмунд макмиллен
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