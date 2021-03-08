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Фото дня: звёздный детский сад глазами телескопа «Хаббл»

Сегодня на сайте космического телескопа «Хаббл» (NASA/ESA Hubble Space Telescope) в рубрике «Изображение недели» обнародован великолепный снимок структуры с обозначением AFGL 5180.

Названный объект представляет собой звёздный детский сад — область звёздообразования, которая располагается в созвездии Близнецов (Gemini).

В центральной части снимка находится массивное светило в стадии образования. Оно является причиной формирования двух областей из газа и пыли, которые прекрасно видны в правой верхней и левой нижней частях изображения (см. ниже).

Завораживающий снимок получен с помощью прибора Wide Field Camera 3 (WFC3) на борту обсерватории «Хаббл». Эта камера позволяет захватывать изображения в видимом, ближнем инфракрасном, ближнем и среднем ультрафиолетовом участках электромагнитного спектра.

Добавим, что в прошлом году «Хаббл» отметил 30-летний юбилей. Запуск шаттла «Дискавери» STS-31 с этой обсерваторией был осуществлён ещё 24 апреля 1990 года. За время работы на орбите телескоп передал на Землю огромное количество великолепных снимков просторов Вселенной. 

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Рубрики: Новости Hardware, фото, видео, фраза дня, на острие науки, космос,
Теги: космос, наука, звёзды, вселенная, фото
космос, наука, звёзды, вселенная, фото
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