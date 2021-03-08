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Для трассировки лучей в ПК-версии Resident Evil Village потребуется видеокарта уровня Radeon RX 6800 XT

Полноценные системные требования Resident Evil Village до сих пор не опубликованы, однако AMD уже рассказала, какой процессор и видеокарта понадобятся для запуска игры с трассировкой лучей.

Информацию об «аппетитах» Resident Evil Village обнаружили на странице официального сайта AMD, посвящённой проекту, вскоре после анонса в рамках презентации видеокарты Radeon RX 6700 XT.

Как стало известно, для Resident Evil Village без трассировки лучей потребуется (в качестве ориентиров AMD приводит продукцию собственного производства) процессор уровня Ryzen 5 1600 и видеокарта не хуже Radeon RX 5700.

Что касается трассировки лучей, то для комфортного использования этой функции понадобится аналогичный процессор и видеокарта Radeon RX 6800 XT. Какие показатели способна обеспечить данная конфигурация, AMD не уточняет.

Ранее также сообщалось, что, помимо трассировки лучей, Resident Evil Village предложит на ПК поддержку AMD FidelityFX — набора инструментов AMD для повышения качества изображения.

По словам корпоративного вице-президента AMD Скотта Херкелмана (Scott Herkelman), PC-версия игры «демонстрирует пределы возможного с ультрареалистичной графикой, основанной на RE Engine».

Релиз Resident Evil Village ожидается 7 мая текущего года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. На прошлой неделе журнал Edge сообщил о переносе премьеры на 22 июня, но эта информация оказалась ошибочной.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Ужастик,
Теги: resident evil village, capcom, amd
resident evil village, capcom, amd
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