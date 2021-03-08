Утечка: работа над ПК-версией Days Gone началась не позднее февраля 2020 года

Пользователь форума Reddit под псевдонимом gonnabecrazy69 обратил внимание на дату первой записи в истории операций с Days Gone на сайте SteamDB — неофициальной базы данных Steam.

Напомним, ПК-версию Days Gone анонсировали 23 февраля 2021 года, однако, как подметил gonnabecrazy69, первая запись о проекте в базе данных Steam появилась ещё за 12 месяцев до официального объявления.

Согласно информации на сайте SteamDB, приложение Days Gone было зарегистрировано в сервисе 27 февраля 2020 года — почти за две недели до подтверждения выхода Horizon Zero Dawn на PC.

Таким образом, в Sony Interactive Entertainment даже не стали дожидаться результатов Horizon Zero Dawn (около 700 тыс. копий на старте в Steam) — ПК-версия Days Gone была одобрена заранее.

О том, что японский платформодержатель открыт к идее переноса своих игр на PC, тогдашний председатель SIE Worldwide Studios Шон Лейден (Shawn Layden) обмолвился ещё в августе 2019 года.

С тех пор на ПК успела дебютировать не только Horizon Zero Dawn (август 2020-го), но и экспериментальный экшен Death Stranding (июль 2020-го). Обе игры в течение продолжительного времени считались эксклюзивами PS4.

Что касается Days Gone, то игра доберётся до ПК весной текущего года. На открывшейся в конце февраля странице Steam приведены системные требования, скриншоты и технические особенности PC-версии.