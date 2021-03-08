Роскосмос рассказал о перестыковке пилотируемого корабля «Союз МС» на МКС

Государственная корпорация Роскосмос намерена осуществить перестыковку транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17», который в настоящее время находится в составе Международной космической станции (МКС).

Запуск аппарата «Союз МС-17» был осуществлён 14 октября 2020 года со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур. Корабль доставил на орбиту экипаж длительной экспедиции МКС-64: это космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Сообщается, что на 19 марта 2021 года запланирована перестыковка «Союза МС-17» с малого исследовательского модуля «Рассвет» (МИМ-1) на малый исследовательский модуль «Поиск». Это необходимо для обеспечения возможности стыковки корабля «Союз МС-18» к МИМ-1.

«Одновременное нахождение в составе российского сегмента станции сразу двух кораблей "Союз МС" обеспечивает проведение прямой передачи смены длительных экипажей МКС-64 и МКС-65. На вторую половину апреля запланирована расстыковка корабля "Союз МС-17" и возвращение на Землю экипажа МКС-64 на Землю», — говорится на сайте Роскосмоса.

Перестыковка корабля «Союз МС-17» также связана с необходимостью проведения выхода экипажа в открытый космос (ВКД-48) с целью завершения подготовки к отстыковке модуля «Пирс», который необходимо свести с орбиты для последующей стыковки на его место лабораторного модуля «Наука».

«При проведении ВКД-48 планируется использовать в качестве шлюзового отсека модуль "Поиск". Наиболее рационально в части действий экипажа МКС и безопасно в части парирования возможных нештатных ситуаций при обратном шлюзовании выполнение ВКД-48, когда в качестве резервного шлюза используется переходный отсек служебного модуля, а корабль, на котором прилетел экипаж, выполняющий ВКД, пристыкован к модулю "Рассвет"», — отмечает Роскосмос.