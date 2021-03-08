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ZTE выпустит новое семейство смартфонов для молодых пользователей

Компания ZTE через социальную сеть Weibo сообщила о скором анонсе смартфонов нового семейства: речь идёт об аппаратах S Series под управлением операционной системы Android.

Пока информации об устройствах не слишком много. Известно, что готовящиеся смартфоны будут ориентированы прежде всего на молодых пользователей.

А это означает, что ZTE уделит большое внимание возможностям фото- и видеосъёмки. В оснащение аппаратов войдёт многомодульная камера. Можно предположить, что она объединит не менее трёх датчиков изображений.

Вероятно, в семейство S Series войдут модели с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G). Кроме того, упомянуты «привлекательные функции».

Reuters

Reuters

Увы, пока это вся доступная информация о будущих смартфонах. Подробности компания ZTE раскроет в ближайшее время.

По оценкам Gartner, в прошлом году на мировом рынке было реализовано 1,35 млрд смартфонов. Это на 12,5 % меньше по сравнению с 2019-м, когда поставки равнялись 1,54 млрд штук. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: zte, смартфон
zte, смартфон
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