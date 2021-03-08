Сегодня состоялось мероприятие компании OnePlus, на котором ожидалась презентация смартфонов OnePlus 9, 9R, 9 Pro, однако вместо этого компания объявила о партнёрстве со шведским производителем камер Hasselblad.

Соглашение о сотрудничестве с Hasselblad, компанией со 180-летней историей, чьи камеры использовались астронавтами миссии Apollo для съёмок на Луне, заключено на три года. В течение этого период фирма из Шэньчжэня намерена инвестировать $150 млн в улучшение фотографических возможностей своих смартфонов.

Что касается презентации долгожданных смартфонов, и, возможно, дебютных смарт-часов компании, то она пройдёт в виртуальном формате 23 марта. Начало мероприятия — 17:00 мск.

«Благодаря первоклассному оборудованию и цифровой фотографии OnePlus, а также богатым эстетическим знаниям Hasselblad в традиционной фотографии, я уверен, что серия OnePlus 9 станет большим шагом вперёд в нашей способности создавать флагманские камеры премиум-класса», — отметил в пресс-релизе генеральный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau).

Ожидается, что серия OnePlus 9 получит «расширенную» калибровку цвета Natural Color Calibration with Hasselblad, совместную разработку двух компаний, которая обеспечит более точные, естественные цвета на фотографиях. Также появится новый режим Hasselblad Pro Mode, который позволяет настраивать ISO, фокус, время экспозиции и многое другое в новом пользовательском интерфейсе, а также использовать 12-битный формат RAW.

Кроме того, компания сообщила, что серия смартфонов OnePlus 9 получит для камер специальный датчик Sony IMX789. Так называемая камера Hasselblad для мобильных устройств будет поддерживать «улучшенную» запись HDR-видео, а также запись видео в формате 8K 30fps и 4K UHD 120fps.