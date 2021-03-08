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Симуляция жизни, открытый мир и баги на запуске: PR-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 поделился новыми подробностями игры

PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров в рамках недавнего выпуска подкаста «Не занесли» на сайте «ВКонтакте» поделился крохами новой информации о горячо ожидаемом постапокалиптическом шутере S.T.A.L.K.E.R. 2.

При ответе на вопрос о жанровой принадлежности игры Бочаров назвал S.T.A.L.K.E.R. 2 смесью «шутера, immersive sim и хоррора», а к RPG причислять отказался, хоть некоторые ролевые элементы (вроде системы инвентаря) в проекте присутствуют.

Упоминавшаяся ранее «симуляция жизни» А-Life 2.0, по словам Бочарова, «стала более дотошной и намного более детальной», чем была в первой части, и «по выхлопу похожа на Nemesis». Запатентованная Warner Bros. механика, впрочем, ориентиром для команды не являлась.

Бочаров также пообещал, что ближе к релизу S.T.A.L.K.E.R. 2 система станет «отдельным предметом для обсуждения», которому уделят «достаточно внимания» — разработчикам «будет что показать».

Что касается открытого мира, то он будет бесшовным — для GSC Game World это «возможность, в первую очередь, сделать Зону такой, которой она графически никогда не была, а, во-вторых, с точки зрения ощущения она никогда не была».

«Открытый мир — это ещё и обёртка для сюжета, который мы рассказываем в S.T.A.L.K.E.R. 2. И сюжет работает в открытом мире, и открытый мир нужен для того, чтобы [сюжет] сработал так, как надо», — уверяет Бочаров.

При этом скромной по размеру территорией авторам не обойтись: в S.T.A.L.K.E.R. 2 обещают «нелинейный сюжет с огромным количеством ветвлений и разными концовками», а «масштабная история должна жить в масштабной оболочке».

Ссылаясь на размеры S.T.A.L.K.E.R. 2, Бочаров предупреждает, что на запуске проекта однозначно будут баги, но в гораздо меньших количествах, чем в случае с предыдущими релизами в рамках серии.

«Могу абсолютно честно пообещать, что S.T.A.L.K.E.R. 2 будет намного более чистой игрой на релизе, чем, допустим, проблемное “Чистое Небо”», — заверил поклонников франшизы Бочаров.

S.T.A.L.K.E.R. 2 создаётся для PC, Xbox Series X и S на Unreal Engine 4. Заявленную ранее поддержку модов разработчики надеются реализовать как «можно раньше, в идеале — на релизе». По крайней мере, такая задача у коллектива в приоритете.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Xbox,
Теги: s.t.a.l.k.e.r. 2, stalker 2, gsc game world
s.t.a.l.k.e.r. 2, stalker 2, gsc game world
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