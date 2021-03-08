Почти флагманский POCO X3 Pro получит 120-Гц экран и не менее 6 Гбайт оперативной памяти

Интернет-источники обнародовали новую порцию информации о производительном смартфоне POCO X3 Pro, который китайская компания Xiaomi анонсирует в текущем или следующем квартале.

Ранее сообщалось, что аппарат получит Qualcomm Snapdragon 860, который официально ещё не представлен. Ходят слухи, что чип базируется на изделии Snapdragon 855+, которое содержит восемь ядер Kryo 485 с тактовой частотой до 2,96 ГГц и графический ускоритель Adreno 640 с частотой 672 МГц.

Итак, стало известно, что смартфон POCO X3 Pro будет предлагаться в версиях с 6 и 8 Гбайт оперативной памяти. В первом случае вместимость флеш-накопителя составит 128 Гбайт, во втором — 256 Гбайт.

Устройству приписывают наличие дисплея формата Full HD+ с частотой обновления до 120 Гц. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5200 мА·ч.

Сообщается, что новинка будет предлагаться в трёх вариантах цветового исполнения — чёрном, синем и бронзовом. Сведений об ориентировочной цене на данный момент, к сожалению, нет.