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Слухи: Square Enix выпустит на Xbox сборник Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy

Студия Square Enix планирует выпустить на Xbox сборник из игр новой трилогии Tomb Raider. Об этом пишет VGC со ссылкой на Microsoft Store. Предположительно, набор появится в продаже уже 18 марта.

VGC

VGC

В состав Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy войдут Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration и Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition. По данным издания, игры будут совместимы разрешением Ultra HD и HDR 10. Более детальной информации об улучшении графики для консолей нового поколения пока нет.

Как отмечает VGC, игры Tomb Raider уже доступны на консолях нового поколения по обратной совместимости, но без графических изменений. Например, сейчас при запуске Rise of the Tomb Raider в разрешении 4K производительность проекта ограничена 30 кадрами в секунду. Если устанавливать режим производительности, то разрешение снижается до 1080p.

В конце января Crystal Dynamics сообщала о планах отпраздновать 25-летие франшизы Tomb Raider в течение 2021 года. Студия пообещала объединить сюжетные линии оригинальных игр от Core Design и проектов перезапуска.

Также Square Enix рассказала о планах выпустить мобильную игру по вселенной Tomb Raider. Это переосмысление игровой серии для мобильных платформ. Релиз проекта запланирован на 2021 год на iOS и Android.

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Рубрики: Новости Software, игры, Xbox,
Теги: xbox, xbox series x, xbox series s, tomb raider, square enix
xbox, xbox series x, xbox series s, tomb raider, square enix
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