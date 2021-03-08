По сообщениям сетевых источников, установка недавнего обновления для Windows 10 может приводить к появлению разных проблем. Речь идёт о выпущенном в феврале пакете KB4601319, который в ряде случаев нарушает работу функции «История файлов», веб-камеры и приводит к появлению ошибок при установке.

Согласно имеющимся данным, после установки KB4601319 может перестать корректно работать функция «История файлов», которая представляет собой инструмент резервного копирования данных, поставляемый вместе с программной платформой. Сообщения об этой проблеме поступают на форум поддержки Microsoft, но официально её наличие разработчики ещё не признали.

При возникновении этой проблемы меню «Параметры резервного копирования» выводятся на экран с заметной задержкой, а сам процесс создания дампа завершается с ошибкой «Резервное копирование ваших данных не выполнено». Если же пользователь выбирает пункт «Создать резервную копию», то появляется ошибка с активной кнопкой «Отмена», нажатие на которую завершает работу функции. Хорошая новость заключается в том, что удаление KB4601319 восстанавливает работоспособность функции «История файлов», а сама проблема затрагивает незначительную часть пользователей Windows 10.

Помимо проблем с работой инструмента «История файлов» после установки обновления, разработчики компании также получают сообщения о сбоях в работе веб-камеры. Согласно имеющимся данным, в ряде случаев установка KB4601319 приводит к сбоям в работе веб-камеры, в результате чего нарушается функциональность утилиты Windows Camera и инструмента Windows Hello.

Пока неизвестно, когда Microsoft может выпустить исправления для упомянутых ошибок. На данный момент единственный вариант их устранения заключается в удалении обновления KB4601319.