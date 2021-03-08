Samsung будет выпускать под маркой Galaxy Z не только смартфоны, но и другие устройства с гибкими экранами

Компания Samsung, по информации ресурса LetsGoDigital, подала заявки на регистрацию торговой марки Galaxy Z: документы обнародованы на сайтах Ведомства Европейского союза по интеллектуальной собственности (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) и Агентства по интеллектуальной собственности Австралии (IP Australia).

Говорится, что имя Galaxy Z может применяться для различных устройств. Это, в частности, смартфоны, умные наручные часы, шлемы виртуальной реальности, планшеты и умные динамики.

Таким образом, есть вероятность, что Samsung в перспективе выпустит различные носимые гаджеты, оборудованные гибким дисплеем. Дело в том, что сейчас в серию Galaxy Z входят устройства Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold, которые оснащены гибким экраном.

Между тем в текущем году южнокорейский гигант, как ожидается, представит смартфоны Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3. Первый будет выполнен в формате «раскладушки», а второй получит корпус-книжку. Ходят слухи, что Galaxy Z Fold 3 станет первым гибким аппаратом Samsung с возможностью управления при помощи пера S Pen.

Добавим также, что в текущем году ожидается выпуск смартфонов с гибким дисплеем под брендами OPPO, Vivo и Xiaomi.