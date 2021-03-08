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Грядёт выход доступного смартфона Realme C25 с процессором MediaTek Helio P65

Сетевые источники сообщают о том, что в ассортименте Realme в скором времени появится недорогой смартфон C25, использующий аппаратную платформу MediaTek и операционную систему Android 11.

Информация о новинке появилась сразу на нескольких сертификационных сайтах. Это, в частности, Национальная комиссия по вещанию и телекоммуникациям Таиланда (NBTC), Евразийская экономическая комиссия (EEC), регулирующие органы Индонезии и пр.

Устройство фигурирует под кодовым обозначением RMX3191. Известно, что в основу положен процессор Helio P65, который объединяет два ядра ARM Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,7 ГГц. В состав чипа входят графический ускоритель ARM Mali G52 и сотовый модем LTE Cat-7 DL / Cat-13 UL для работы в мобильных сетях четвёртого поколения.

Смартфон Realme C25 получит 4 Гбайт оперативной памяти. В тыльной части расположится камера, содержащая три или четыре модуля. Другие технические характеристики пока не раскрываются.

По оценкам Gartner, в прошлом году по всему миру было реализовано 1,35 млрд смартфонов, что на 12,5 % меньше по сравнению с 2019-м. Отрицательная динамика объясняется пандемией, спровоцировавшей самоизоляцию граждан и временное закрытие магазинов по продаже техники. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: realme, смартфон
realme, смартфон
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