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Европейский регулятор разрешил Microsoft купить Bethesda и ZeniMax за $7,5 миллиарда

Еврокомиссия одобрила покупку медиахолдинга ZeniMax Media компанией Microsoft за $7,5 миллиарда. Об этом пишет The Verge. Регулятор считает, что сделка не нуждается в дополнительных условиях и считается совместимой с текущим положением рынка.

VentureBeat

VentureBeat

Таким образом, состав студий Microsoft расширился до 23 единиц: перечень пополнили id Software (Doom), Arkane (Dishonored), MachineGames (Wolfenstein) и Tango Gameworks (The Evil Within). Вероятно, Microsoft сохранит текущий формат работы компании, поскольку IT-гигант так поступил после покупки Mojang, LinkedIn и GitHub.

Приобретение ZeniMax было анонсировано в сентябре 2020 года. Таким образом, штат Microsoft пополнится ещё на 2300 человек, которые работают в подразделениях ZeniMax. Руководитель Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) заявил, что много лет сотрудничал с Bethesda и «разделяет взгляды на возможности разработчиков и планы по расширению охвата игроков». Создатель Dishonored Харви Смит (Harvey Smith) назвал Microsoft идеальным партнёром для ZeniMax.

Чуть позже Спенсер рассказал о планах по руководству новым подразделением. Он заявил, что намерен сохранить творческую независимость студий. Также глава Xbox пообещал выполнить обязательства о консольной эксклюзивности Deathloop и Ghostwire: Tokyo на PlayStation, о которых разработчики заявили до объединения с Microsoft.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Xbox,
Теги: microsoft, zenimax, bethesda
microsoft, zenimax, bethesda
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