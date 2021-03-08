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UMC должна получить за первый квартал рекордную выручку благодаря дефициту

Услуги тайваньских контрактных производителей полупроводниковых компонентов оказались весьма востребованы в условиях дефицита соответствующих изделий. В четвёртом квартале выручка UMC уже обновляла рекордные значения пятый квартал подряд, по итогам текущего квартала история может повториться. Два первых месяца года принесли компании увеличение выручки на 10 %.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

В феврале, как отмечает DigiTimes, выручка UMC последовательно сократилась на 3,7 %, но в совокупности с январём её величина всё равно превысила $1 млрд. Это на 10 % больше, чем было получено за два первых месяца прошлого года. Из опубликованных ранее данных известно, что UMC рассчитывала в первом квартале достичь 100-процентной загрузки производственных линий, чему способствовал большой накопившийся спрос на её услуги.

По итогам текущего квартала компания может увеличить объёмы поставок обработанных кремниевых пластин на 2 % по сравнению с четвёртым кварталом, при этом средняя цена реализации продукции вырастет на 2–3 %. Неофициальные источники не раз отмечали, что в условиях резкого роста спроса на услуги UMC не стесняется повышать цены, но указанные выше темпы прироста кажутся вполне справедливыми и пропорциональными.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: umc, полупроводники, литография, финансы, производство микросхем
umc, полупроводники, литография, финансы, производство микросхем
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