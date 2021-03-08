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Еженедельный чарт Steam: Valheim пятый раз подряд первая, а российская Loop Hero на втором месте

Valve опубликовала рейтинг продаж в Steam за прошлую неделю. Согласно отчёту, с 28 февраля по 6 марта на площадке лидировал симулятор выживания Valheim. Игра Iron Gate уже пятый раз подряд возглавляет список.

Второе место неожиданно досталось роглайку с элементами менеджмента Loop Hero от российской студии Four Quarters и издательства Devolver Digital. Третью позицию чарта заняла гарнитура виртуальной реальности Valve Index. На четвёртую строчку вырвался кооперативный экшен Deep Rock Galactic, а замыкают пятёрку предварительные заказы Outriders.

Из необычных появлений в списке можно отметить Dying Light и Baldur's Gate 3 (последняя недавно получила крупный патч). Десять самых продаваемых товаров в Steam с 28 февраля по 6 марта:

  1. Valheim;
  2. Loop Hero;
  3. Valve Index VR Kit;
  4. Deep Rock Galactic;
  5. Outriders (предзаказы);
  6. Tale of Immortal;
  7. Hades;
  8. Baldur's Gate 3;
  9. Counter-Strike: Global Offensive — Operation Broken Fang;
  10. Dying Light Enhanced Edition.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор,
Теги: steam, valve, valheim, loop hero, продажи игр
steam, valve, valheim, loop hero, продажи игр
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