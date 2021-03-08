Еженедельный чарт Steam: Valheim пятый раз подряд первая, а российская Loop Hero на втором месте

Valve опубликовала рейтинг продаж в Steam за прошлую неделю. Согласно отчёту, с 28 февраля по 6 марта на площадке лидировал симулятор выживания Valheim. Игра Iron Gate уже пятый раз подряд возглавляет список.

Второе место неожиданно досталось роглайку с элементами менеджмента Loop Hero от российской студии Four Quarters и издательства Devolver Digital. Третью позицию чарта заняла гарнитура виртуальной реальности Valve Index. На четвёртую строчку вырвался кооперативный экшен Deep Rock Galactic, а замыкают пятёрку предварительные заказы Outriders.

Из необычных появлений в списке можно отметить Dying Light и Baldur's Gate 3 (последняя недавно получила крупный патч). Десять самых продаваемых товаров в Steam с 28 февраля по 6 марта: