3DNewsТехнологии и рынок IT. НовостипроцессорыМобильные процессоры Intel Alder Lake пр...
Новости Hardware

Мобильные процессоры Intel Alder Lake предложат от 5 до 16 ядер

Известный информатор с псевдонимом HXL раскрыл технические особенности серии мобильных процессоров Intel Core 12-го поколения. Чипы Alder Lake будут построены на гибридной архитектуре из больших производительных и малых энергоэффективных ядер. Подобный подход производитель уже реализовал в мобильных чипах Lakefield для ультрапотративных ноутбуков. Будущее мобильное семейства Alder Lake насчитывает 19 моделей: от маломощных, до высокопроизводительных.

По данным информатора, серия чипов Alder Lake M будет состоять из моделей M5 и U9. Эти процессоры предназначены в первую очередь для планшетов и ультрабуков и обладают значением TDP 5 Вт и 9 Вт соответственно. В составе первого будет использоваться одно большое ядро и четыре малых. Во втором — два больших и восемь малых энергоэффективных ядер.

В состав серии Alder Lake P войдут модели U15, U28 и H45. В первом будут использоваться два больших и восемь малых ядер. Уровень TDP чипа составит 15 Вт. Модели U28 с показателем TDP 28 Вт получат шесть производительных и восемь энергоэффективных ядер. Варианты H45 заменят текущие Tiger Lake-H35 и предложат до шести больших и до восьми малых вычислительных ядер. Основной сегмент этих процессоров — портативные игровые ноутбуки. Большинство описанных здесь процессоров получат встроенное графическое ядро с 96 исполнительными блоками (EU).

Самыми старшими и производительными представителями мобильной части семейства Alder Lake станут модели Alder Lake-H55 с уровнем TDP от 45 до 55 Вт. В составе этих чипов будут применяться конфигурации, насчитывающие до восьми больших и восьми малых вычислительных ядер. Помимо этого, Alder Lake-H55 получат встроенное графическое ядро всего с 32 исполнительными блоками, что и не удивительно, ведь они явно рассчитаны на работу с мощными дискретными видеокартами.

В основе мобильных Intel Alder Lake будут использоваться комбинации из высокопроизводительных ядер Golden Cove и энергоэффективных ядер Gracemont. Для их производства будет применяться 10-нм техпроцесс. Большие ядра (Golden Cove) должны обеспечить прирост IPC в 20 процентов по сравнению с Willow Cove в серии Tiger Lake.

По слухам, Intel ожидает от новых чипов общее увеличение IPC (количество выполняемых инструкций за такт) от 16 до 18 %. Компания также выпустит десктопные чипы Alder Lake с конфигурациями ядер, аналогичными старшим мобильным Alder Lake-H45 и H55. То есть в настольном сегменте можно рассчитывать на чипы, которые предложат до восьми больших и восьми малых ядер. Ранние слухи приписывали процессорам Intel Core 12-го поколения поддержку оперативной памяти стандарта DDR5, а также новой шины PCI Express 5.0.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Alder Lake-S проверили в GeekBench 5 с видеокартой GeForce RTX 2080: результаты обнадёживают
Инженерный образец настольного Alder Lake с 16 ядрами и 24 потоками отметился в Geekbench 4 с неплохим результатом
Мобильный процессор Intel Alder Lake-P продемонстрировал сочетание 14 ядер и 20 потоков
Сборщик ПК пожаловался на уровень брака в Ryzen 5000: 6 % новых процессоров вообще не работает
Intel попыталась выставить Apple M1 в невыгодном свете на фоне Tiger Lake
Рекорд Geekbench: Core i9-11900K превзошёл 10900K в одноядерном тесте на целых 35 %
Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: alder lake, intel, мобильный процессор
alder lake, intel, мобильный процессор
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью 319
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 309
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно 257
«Мы наступили на все грабли», — глава DNS извинился за ситуацию с видеокартами и предрёк дальнейшие проблемы 202

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Симуляция жизни, открытый мир и баги на запуске: PR-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 поделился новыми подробностями игры
Для трассировки лучей в ПК-версии Resident Evil Village потребуется видеокарта уровня Radeon RX 6800 XT
Роскосмос рассказал о перестыковке пилотируемого корабля «Союз МС» на МКС
Почти флагманский POCO X3 Pro получит 120-Гц экран и не менее 6 Гбайт оперативной памяти
Недавнее обновление сломало Windows 10 — замечены проблемы с работой веб-камер и резервным копированием
Разработчики Diablo II: Resurrected не собираются править баланс — по крайней мере, на запуске 27 мин.
Еженедельный чарт Steam: Valheim пятый раз подряд первая, а российская Loop Hero на втором месте 2 ч.
Европейский регулятор разрешил Microsoft купить Bethesda и ZeniMax за $7,5 миллиарда 2 ч.
Спасение от ядерного взрыва: в Cyberpunk 2077 нашли отсылку к «Разрушителям легенд» и Индиане Джонсу 2 ч.
Слухи: Square Enix выпустит на Xbox сборник Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy 2 ч.
Китайский бестселлер Tale of Immortal переведут на английский — продажи игры уже достигли 1,8 млн копий 2 ч.
Microsoft представила новые возможности мультиоблачной платформы Azure Arc 4 ч.
К The Legend of Bum-bo наконец вышло давно обещанное бесплатное дополнение 5 ч.
Утечка: работа над ПК-версией Days Gone началась не позднее февраля 2020 года 5 ч.
Роглайк-стратегия Star Renegades всё-таки доберётся до PS4 на этой неделе 5 ч.
Xiaomi в этом году выпустит смартфон с суммарной мощностью систем зарядки в 200 Вт 3 мин.
Глобальные версии Vivo X60 и X60 Pro действительно получат чипы Snapdragon 870. Их представят 22 марта 12 мин.
Мобильные процессоры Intel Alder Lake предложат от 5 до 16 ядер 23 мин.
UMC должна получить за первый квартал рекордную выручку благодаря дефициту 43 мин.
Космонавты и специалисты ЦУП проработают план дальнейшего устранения трещины на МКС 48 мин.
Microsoft и LG Innotek будут разрабатывать модули 3D-зондирования для Azure 55 мин.
Грядёт выход доступного смартфона Realme C25 с процессором MediaTek Helio P65 56 мин.
Infineon представила чипы AIROC CYW5557x стандарта Wi-Fi 6E для устройств Интернета вещей 2 ч.
Samsung будет выпускать под маркой Galaxy Z не только смартфоны, но и другие устройства с гибкими экранами 2 ч.
NXP выпустит процессор i.MX 9 для умных производств и машинного зрения 2 ч.