Мобильные процессоры Intel Alder Lake предложат от 5 до 16 ядер

Известный информатор с псевдонимом HXL раскрыл технические особенности серии мобильных процессоров Intel Core 12-го поколения. Чипы Alder Lake будут построены на гибридной архитектуре из больших производительных и малых энергоэффективных ядер. Подобный подход производитель уже реализовал в мобильных чипах Lakefield для ультрапотративных ноутбуков. Будущее мобильное семейства Alder Lake насчитывает 19 моделей: от маломощных, до высокопроизводительных.

По данным информатора, серия чипов Alder Lake M будет состоять из моделей M5 и U9. Эти процессоры предназначены в первую очередь для планшетов и ультрабуков и обладают значением TDP 5 Вт и 9 Вт соответственно. В составе первого будет использоваться одно большое ядро и четыре малых. Во втором — два больших и восемь малых энергоэффективных ядер.

В состав серии Alder Lake P войдут модели U15, U28 и H45. В первом будут использоваться два больших и восемь малых ядер. Уровень TDP чипа составит 15 Вт. Модели U28 с показателем TDP 28 Вт получат шесть производительных и восемь энергоэффективных ядер. Варианты H45 заменят текущие Tiger Lake-H35 и предложат до шести больших и до восьми малых вычислительных ядер. Основной сегмент этих процессоров — портативные игровые ноутбуки. Большинство описанных здесь процессоров получат встроенное графическое ядро с 96 исполнительными блоками (EU).

Самыми старшими и производительными представителями мобильной части семейства Alder Lake станут модели Alder Lake-H55 с уровнем TDP от 45 до 55 Вт. В составе этих чипов будут применяться конфигурации, насчитывающие до восьми больших и восьми малых вычислительных ядер. Помимо этого, Alder Lake-H55 получат встроенное графическое ядро всего с 32 исполнительными блоками, что и не удивительно, ведь они явно рассчитаны на работу с мощными дискретными видеокартами.

В основе мобильных Intel Alder Lake будут использоваться комбинации из высокопроизводительных ядер Golden Cove и энергоэффективных ядер Gracemont. Для их производства будет применяться 10-нм техпроцесс. Большие ядра (Golden Cove) должны обеспечить прирост IPC в 20 процентов по сравнению с Willow Cove в серии Tiger Lake.

По слухам, Intel ожидает от новых чипов общее увеличение IPC (количество выполняемых инструкций за такт) от 16 до 18 %. Компания также выпустит десктопные чипы Alder Lake с конфигурациями ядер, аналогичными старшим мобильным Alder Lake-H45 и H55. То есть в настольном сегменте можно рассчитывать на чипы, которые предложат до восьми больших и восьми малых ядер. Ранние слухи приписывали процессорам Intel Core 12-го поколения поддержку оперативной памяти стандарта DDR5, а также новой шины PCI Express 5.0.