Анонс мощного 5G-смартфона Vivo iQOO Z3 ожидается в конце марта

Китайская компания Vivo, по информации интернет-источников, готовит к выпуску производительный смартфон iQOO Z3, в основу которого ляжет флагманский процессор разработки MediaTek.

Говорится об использовании чипа Dimensity 1200, производящегося по 6-нанометровой технологии. Изделие объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 3,0 ГГц и графический ускоритель Mali-G77 MC9. Встроенный модем 5G позволяет загружать данные со скоростью до 4,7 Гбит/с.

Сообщается, что в оснащение модели iQOO Z3 войдёт качественный дисплей с частотой обновления 144 Гц. Фронтальная камера расположится в небольшом отверстии или вырезе в экране.

Тыльная камера получит основной 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX589. Разрешение других датчиков в составе многомодульного блока не раскрывается.

Другие характеристики новинки пока держатся в тайне. Но утверждается, что официальная презентация iQOO Z3 состоится уже в конце текущего месяца.

По подсчётам Gartner, в 2020 году в глобальном масштабе было реализовано 1,35 млрд смартфонов, что на 12,5 % меньше по сравнению с 2019-м. Vivo является одним из крупнейших игроков мирового рынка.