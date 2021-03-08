Разработчики Diablo II: Resurrected не собираются править баланс — по крайней мере, на запуске

Портал PCGamesN пообщался с ведущим продюсером Diablo II: Resurrected Крисом Леной (Chris Lena) и ведущим художником Крисом Амаралом (Chris Amaral). В разговоре журналисты спросили, планирует ли Blizzard Entertainment менять баланс в грядущем ремастере. Разработчики ответили, что на старте правок не будет, так как команда хочет обеспечить идентичный оригинальной игре опыт. А в дальнейшем всё зависит от отзывов пользователей.

Комментарий Криса Лены гласит: «Мы приняли решение не вносить изменения в баланс прямо сейчас, так как хотим быть уверенными, что обеспечиваем максимально аутентичный опыт. Кто знает, что произойдёт дальше, после [получения] обратной связи. Я знаю, что у наших дизайнеров есть перечень моментов, которыми они хотели бы заняться. Так что посмотрим, как сложатся дела в дальнейшем». Судя по этому комментарию, на старте в Diablo II: Resurrected будут работать сборки персонажей из оригинала, включая чересчур сильные.

Грядущий ремастер выйдет в 2021 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch. Точная дата пока не разглашается.