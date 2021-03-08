AMD наладила поставки Ryzen 7 5800X. Цена процессора в России упала ниже рекомендованной

Похоже, компания AMD поборола дефицит как минимум одного из процессоров серии Ryzen 5000. Речь идёт о восьмиядерном чипе Ryzen 7 5800X (3,8–4,7 ГГц), на который наблюдается снижение цены по всему миру, отмечает ресурс HotHardware. Надолго ли сохранится стабильность поставок — покажет время. В конце концов в настоящий момент на рынке наблюдается серьёзный дефицит полупроводников.

На момент анонса процессоров Ryzen 5000 на архитектуре Zen 3 в октябре прошлого года производитель заявил для модели Ryzen 7 5800X рекомендованный ценник в $449. В течение нескольких месяцев данный процессор, впрочем, как и остальные чипы новой серии, было очень сложно обнаружить в продаже. А там, где они появлялись, цена на них существенно превышала рекомендованную — как минимум на $100.

По данным ресурса HotHardware, в настоящий момент Ryzen 7 5800X можно легко найти на торговых площадках Amazon и Newegg, где данная модель предлагается по цене $449,99 и $449,00 соответственно. Помимо этого, чипы доступны в фирменном магазине AMD, а также у крупных ретейлеров B&H Photo и Adorama.

Для российского рынка заявленная в ноябре официальная рекомендованная стоимость BOX-версии процессора Ryzen 7 5800X составила 40 900 рублей, однако по такой цене его было невозможно найти. Динамика средней цены на процессор по статистике Яндекс.Маркет показывает, что достигнув пика в 51 тыс. рублей в декабре цена на данную модель к январю снизилась до 47 тыс. рублей, а затем к февралю резко обвалилась до 37 790 рублей, что даже ниже рекомендованной стоимости.