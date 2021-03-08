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Представлены накопители Transcend MTE240S формата М.2 с графеновыми радиаторами

Компания Transcend анонсировала твердотельный накопитель MTE240S, предназначенный для использования в высокопроизводительных настольных компьютерах, игровых системах и рабочих станциях.

Новинка выполнена в формате М.2 2280: габариты составляют 22 × 80 мм. Задействован интерфейс PCIe 4.0 x4 (спецификация NVMe 1.4), что обеспечивает высокую пропускную способность.

Заявленная скорость последовательного чтения информации достигает 3800 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 3200 Мбайт/с.

Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при произвольном чтении и произвольной записи данных блоками по 4 Кбайт составляет соответственно до 370 000 и 560 000.

В серии MTE240S представлены две модели — вместимостью 500 Гбайт и 1 Тбайт. Особенность новинок заключается в использовании ультратонкого радиатора охлаждения, выполненного на основе графена. Толщина устройств составляет всего 3,58 мм.

Говорится о совместимости с компьютерами под управлением операционных систем Windows и Linux. Реализованы средства мониторинга S.M.A.R.T.

Сведений об ориентировочной цене накопителей на данный момент, к сожалению, нет. 

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: transcend, ssd, ssd-накопитель, твердотельный накопитель, накопитель
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