Seagate предложит жёсткие диски объёмом больше 120 Тбайт после 2030 года

Экспансия твердотельных накопителей в потребительском секторе не умаляет важности развития технологий производства жёстких дисков на магнитных пластинах. В обозримом будущем они будут лидировать по соотношению цены и объёма, но концентрироваться будут преимущественно в системах хранения данных. Seagate рассчитывает в начале следующего десятилетия перешагнуть рубеж в 120 Тбайт в одном накопителе.

В конце февраля Seagate Technology провела виртуальную конференцию для аналитиков и инвесторов, освежив перспективный план развития собственных технологий производства жёстких дисков на магнитных пластинах. Если говорить о материалах, из которых изготавливаются магнитные пластины, то к концу десятилетия им предстоит добиться такой степени упорядочивания частиц, которая позволит увеличить плотность записи до 8 Тбайт на квадратный дюйм. Другими словами, к 2030 году одна магнитная пластина сможет вмещать до 10 Тбайт информации. Это откроет путь к созданию жёстких дисков объёмом 100 Тбайт, а в следующем десятилетии Seagate рассчитывает покорить рубеж в 120 Тбайт.

Текущую технологию записи с перпендикулярной ориентацией частиц Seagate не собирается забрасывать — в текущем году она позволит создать жёсткий диск объёмом 20 Тбайт, но в дальнейшем компания намеревается полагаться на технологию записи с подогревом пластины при помощи лазера (HAMR). Прототипы жёстких дисков с технологией HAMR существуют уже пару лет, они дебютировали в моделях объёмом 14 Тбайт, но именно эта технология позволит Seagate перешагнуть через рубеж в 20 Тбайт при производстве серийных жёстких дисков. Фактически, клиенты компании уже десятками тысяч экземпляров используют прототипы жёстких дисков с технологией HAMR, и она их полностью удовлетворяет. В ближайшие годы HAMR позволит компании Seagate увеличивать ёмкость жёстких дисков на 20 % ежегодно.

Жёсткие диски Seagate объёмом 30 Тбайт должны появиться не ранее 2023 года, к тому времени они будут оснащаться двумя наборами магнитных головок и актуаторов, что позволит в два с лишним раза повысить скорость передачи информации. До этого момента Seagate не планирует в массовом порядке предлагать жёсткие диски с двумя наборами актуаторов.

Рубеж в 50 Тбайт будет преодолён к 2026 году, хотя ещё пару лет назад Seagate была убеждена, что сможет сделать это к середине десятилетия. В 2025 году, по прогнозам производителя, он будет получать до 90 % выручки от реализации жёстких дисков, применяемых в облачных системах хранения данных и серверном сегменте. На клиентские устройства придётся не более 10 % выручки.