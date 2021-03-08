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Apple выпустит гарнитуру смешанной реальности в 2022 году, очки дополненной реальности в 2025 году, а линзы — в следующем десятилетии

Компания Apple планирует выпустить гарнитуру смешанной реальности «в середине 2022 года», а очки дополненной реальности — в 2025 году. Кроме того, в следующем десятилетии Apple представит контактные линзы с возможностями устройств дополненной реальности. Об этом пишет ресурс MacRumors со ссылкой на прогноз авторитетного аналитика Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo).

«Мы предполагаем, что дорожная карта Apple в плане дальнейшего развития технологий смешанной и дополненной реальности включает в себя три этапа: в 2022 году выйдет гарнитура, очки — в 2025 году, а в 2030-2040 годах появятся контактные линзы. Ожидается, что гарнитура объединит в себе возможности технологий виртуальной и дополненной реальности, в то время как очки и контактные линзы, скорее всего, будут ориентированы на дополненную реальность», — считает Мин-Чи Куо.

Аналитик сообщил, что существующий в настоящее время прототип гарнитуры смешанной реальности от Apple весит 200-300 грамм, отметив, что вес окончательной версии устройства будет снижен до 100-200 грамм. Если Apple действительно удастся снизить вес своей гарнитуры, то она будет легче многих существующих аналогов от конкурентов. Что касается цены устройства, то, по мнению Куо, гарнитура смешанной реальности от Apple будет стоить около $1000, что соответствует цене «iPhone высокого класса». Предполагается, что гарнитура будет оснащена дисплеями Sony Micro-OLED и несколькими оптическими модулями для обеспечения «прозрачной дополненной реальности». Он также добавил, что устройство «также может предложить опыт виртуальной реальности».

Что касается очков дополненной реальности, то, по мнению Куо, они выйдут на рынок не ранее 2025 года и в настоящее время даже прототип этого устройства ещё не готов. Предполагается, что они обеспечат «оптическую прозрачность дополненной реальности» и будут позиционироваться как «мобильный продукт, а не гарнитура смешанной реальности». Ещё аналитик заглянул в будущее, заявив о том, что в какой-то момент после 2030 года Apple выпустит контактные линзы дополненной реальности. Предполагается, что этот продукт станет переходным шагом для электроники из эпохи «видимых вычислений» в эпоху «невидимых вычислений».

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Рубрики: Новости Hardware, носимая электроника,
Теги: apple, виртуальная реальность, дополненная реальность, смешанная реальность
apple, виртуальная реальность, дополненная реальность, смешанная реальность
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