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Cooler Master представила СЖО MasterLiquid ML360 Mirror TR4 Edition для процессоров AMD Ryzen Threadripper

Компания Cooler Master анонсировала систему жидкостного охлаждения (СЖО) класса «всё в одном» MasterLiquid ML360 Mirror TR4 Edition, рассчитанную на работу с процессорами AMD Ryzen Threadripper.

Новинка оборудована алюминиевым радиатором типоразмера 360 мм. Он обдувается тремя 120-миллиметровыми вентиляторами. Все компоненты решения выполнены в классическом чёрном цвете.

Скорость вращения вентиляторов варьируется от 650 до 1800 оборотов в минуту: управление осуществляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Формируется поток воздуха объёмом до 105 кубометров в час при уровне шума не более 27 дБА. Статическое давление — 2,5 мм водного столба. Заявленный срок службы достигает 160 тыс. часов.

Водоблок наделён многоцветной адресуемой подсветкой ARGB. Её работа может быть синхронизирована с другими компонентами настольной станции через материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync или MSI Mystic Light Sync.

СЖО способна справляться с охлаждением чипов, чей показатель TDP (максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии) достигает 280 Вт. Гарантия производителя — два года. 

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Рубрики: Новости Hardware, системы охлаждения,
Теги: cooler master, сжо, система охлаждения, система жидкостного охлаждения, охлаждение
cooler master, сжо, система охлаждения, система жидкостного охлаждения, охлаждение
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