GlobalFoundries вложит $1,4 млрд в расширение производства на фоне дефицита чипов

GlobalFoundries инвестирует в этом году $1,4 млрд в наращивание производства на трёх заводах в США, Сингапуре и Германии, поскольку глобальный дефицит полупроводниковой продукции повысил спрос. Компания, являющаяся подразделением государственного саудовского фонда Mubadala, также может перенести своё первичное публичное размещение акций (IPO) на конец 2021 года — ранее IPO планировалось в конце 2022 или начале 2023 года.

GlobalFoundries прогнозирует, что в этом году рост выручки составит 9–10 % по сравнению с $5,7 млрд в прошлом году. Напомним: нынче производители сталкиваются с глобальной нехваткой чипов, что приводит к задержкам производства самых разных устройств, включая автомобили.

«Внедрение ряда технологий, на которые в обычных условиях ушло бы 10 лет, произошло за один год в 2020 году из-за ситуации с COVID-19», — сказал в беседе с Reuters исполнительный директор GlobalFoundries Томас Колфилд (Thomas Caulfield). До пандемии рост полупроводниковой промышленности, по прогнозам, должен был составить 5% в течение ближайших 5 лет, а сегодня эти показатели оказались вдвое выше.

GlobalFoundries заявила, что $1,4 млрд, которые будут равномерно вложены в расширение производства на её фабриках в Дрездене (Германия), Мальте (штат Нью-Йорк) и Сингапуре, позволят в 2022 году серьёзно расширить производство по нормам в диапазоне от 12 нм до 90 нм. Примерно треть инвестиций поступит от клиентов, стремящихся зарезервировать мощности на ближайшие несколько лет. В этом году GlobalFoundries ожидает роста своего производства на 13 %, а в 2022 — на 20 %.

Если спрос продолжит расти, GlobalFoundries может построить новый завод рядом со своим предприятием в Мальте (штат Нью-Йорк) — в прошлом году компания заключила опционное соглашение о покупке около 27 гектаров земли. Но решение и скорость реализации проекта будет во многом зависеть от финансирования Конгрессом США комплекса мер по стимулированию производства чипов в Соединённых Штатах, известного как «Закон о чипах», одобренный в прошлом году.