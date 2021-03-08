Пользователи WhatsApp смогут защитить резервные копии чатов с помощью пароля

Стало известно о том, что разработчики WhatsApp планируют добавить в популярный мессенджер новую функцию, которая позволит защищать паролем резервные копии чата, делая их доступными только одному пользователю. Согласно имеющимся данным, работа над реализацией данного инструмента была начата ещё в прошлом году, а теперь в интернете появились изображения, демонстрирующие, как эта функция могла бы выглядеть в версиях WhatsApp для устройств на базе Android и iOS.

Опубликованные изображения говорят о том, что пользователи смогут использовать пароль длиной не менее восьми символов для защиты резервных копий своих чатов от несанкционированного доступа со стороны кого-либо. Этот же пароль необходим в случае, если потребуется осуществить восстановление данных из резервной копии. Источник также предупреждает, что в случае, если пользователь забудет пароль от резервной копии, WhatsApp не сможет помочь с его восстановлением.

• The chat database is already encrypted now (excluding media), but the algorithm is reversible and it's not end-to-end encrypted.

• Local Android backups will be compatible with this feature.



The chat DB and media will be encrypted using a password that only you know. https://t.co/WAliLUnF18 — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 8, 2021

Хотя чаты WhatsApp защищены сквозным шифрованием, благодаря которому сообщения видят только отправитель и получатель, это не касается резервных копий, хранящихся в iCloud или Google Диске. Когда резервная копия переносится в облачное пространство, за её сохранность отвечает поставщик услуг, который имеет возможность её использования. Защита резервной копии паролем теоретически не позволит или хотя бы снизит вероятность того, что данные пользователей будут использоваться без их ведома. Официальные представители WhatsApp отказались от комментариев по поводу упомянутой функции.