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Apple представит свежие iPad и другие новинки уже 23 марта, если слухи верны

Компания Apple, возможно, проведёт 23 марта мероприятие, посвящённое анонсу ряда новинок — трекеров AirTags, обновлённых планшетов iPad и, возможно, обновлённых беспроводных наушников AirPods. Об этом сообщил китайский блогер Kang, который успел зарекомендовать себя как заслуживающий доверия источник.

Если быть точным, блогер сообщил, что Apple проведёт мероприятие в один день с презентацией смартфонов серии OnePlus 9, которая, как стало известно, намечена на 23 марта. Вскоре после публикации прогноза Kang его поддержал в Твиттере аналитик и блогер Джон Проссер (Jon Prosser). Он добавил, что речь будет идти о таких продуктах, как AirTags, iPad Pro, AirPods и Apple TV.

Слухи о том, что Apple запланировала на март мероприятие, курсируют в сети довольно давно. Ранее сообщалось, что весенняя презентация новинок состоится 16 марта, однако затем обозреватель Bloomberg Mark Gurman (Марк Гурман) заявил, что дата указана неправильно. Вполне возможно, что сведения блогера Kang соответствуют действительности.

Apple проводит как минимум два мероприятия в году — всемирную конференцию для разработчиков WWDC, которая проходит в середине года (июнь), и мероприятие с презентацией iPhone нового поколения, которое обычно зарезервировано на осень (обычно на сентябрь). Кроме этого компания проводит и другие мероприятия в начале и ближе к концу года, посвящённые анонсу обновлённых версий iPad и Mac, но их сроки могут варьироваться.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: apple, мероприятие, ipad, airpods
apple, мероприятие, ipad, airpods
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