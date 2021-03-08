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Atari запустит в апреле онлайн-казино на блокчейне и криптовалюте

Компания Atari SA, специализирующаяся на разработке развлекательного программного обеспечения, планирует открыть в следующем месяце онлайн-казино на блокчейне. Эта инициатива, по мнению гендиректора Atari Фреда Чесне (Fred Chesnais), придаст новый стимул некогда известной компании.

Times Of Casino

Times Of Casino

Казино, разработанное Atari SA в партнёрстве с Decentral Games на блокчейне Ethereum, будет использовать игры на тему Atari и невзаимозаменяемые токены Atari. Сотрудничество «поможет перенести игровой процесс Atari на блокчейн», пояснил Чесне. Как ожидают компании, в 2021 году здесь будут делать ставки на сумму в $150 млн, которые в течение двух лет вырастут до $400 млн.

Казино на блокчейне вызывают смесь скептицизма и энтузиазма, фанаты криптовалюты видят в них будущее азартных игр. В последние месяцы невзаимозаменяемые токены (NFT) приобрели широкую популярность в качестве альтернативного инвестиционного инструмента. В качестве NFT могут выступать предметы цифрового искусства, включая видеоклипы, и даже твиты. NFT приобретают за огромные суммы в надежде на то, что со временем они станут ещё дороже и на этом можно будет заработать.

На видеоиграх Atari выросло целое поколение геймеров, но сейчас компания находится в упадке. Добавим, что её нынешнего партнёра Decentral Games поддерживает Digital Currency Group, чья дочерняя компания Grayscale Investments LLC управляет крупнейшим биткоин-фондом, предлагающим инвестиции в криптовалюту.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: atari, казино, блокчейн, криптовалюта
atari, казино, блокчейн, криптовалюта
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