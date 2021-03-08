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Смартфоны среднего уровня Realme 8 и Realme 8 Pro будут представлены в конце марта

Интернет-источники обнародовали новую порцию информации о смартфонах Realme 8 и Realme 8 Pro: старшая модель станет первым аппаратом бренда, оснащённым многомодульной камерой со 108-мегапиксельным датчиком. И анонс новинок состоится уже довольно скоро.

Сообщается, что официальная презентация аппаратов состоится в конце марта. Базовой версии Realme 8 приписывают наличие процессора Qualcomm Snapdragon 720G или Snapdragon 732G, тогда как более мощный вариант Realme 8 Pro может получить чип Snapdragon 750G.

По новым данным, модель Realme 8 будет доступна в цветовых исполнениях Cyber Silver (серебристый) и Cyber Black (чёрный). Объём оперативной памяти составит 4 или 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт.

Вариант Realme 8 Pro будет нести на борту 6 или 8 Гбайт ОЗУ. Ёмкость накопителя, как и в случае с базовой версией, значится в размере 128 Гбайт. Упомянуты три варианта оформления корпуса: Infinite Black (чёрный), Infinite Blue (синий) и Illuminating Yellow (жёлтый).

Старшая модель будет оборудована камерой со 108-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL HM2. Говорится о наличии аккумуляторной батареи на 4500 мА·ч с поддержкой быстрой 65-ваттной подзарядки. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: realme, смартфон
realme, смартфон
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