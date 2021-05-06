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Новости Hardware

В следующем квартале Kingston начнёт поставки модулей памяти DDR5 с возможностью разгона

Компания Kingston Technology сообщила о том, что ещё на один шаг приблизилась к выводу на коммерческий рынок модулей оперативной памяти стандарта DDR5 (Double-Data-Rate Five), обеспечивающих возможность разгона.

DigiTimes

DigiTimes

Отмечается, что Kingston предоставила образцы новых изделий партнёрам в среде разработчиков материнских плат для всестороннего тестирования. Название этих компаний не приводятся, но подчёркивается, что речь идёт о ведущих игроках рынка. Можно предположить, что образцы модулей DDR5 получили ASUS, ASRock, MSI и GIGABYTE.

Говорится, что в изделиях реализована поддержка оверклокерских профилей XMP. При этом разработчики материнских плат смогут самостоятельно изменять напряжение, устанавливая значения, отличающиеся от стандартных 1,1 В. Это обеспечит максимальную гибкость в плане разгона и оценки потенциала модулей.

Организовать поставки решений DDR5 с разгоном на коммерческий рынок компания Kingston Technology рассчитывает уже в следующем квартале. Память будет обеспечиваться пожизненной гарантией.

Отметим, что изделия DDR5, обладающие возможностью разгона, создают и другие компании. В их число, к примеру, входит Team Group. 

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: kingston, ddr5, оперативная память, озу, память
kingston, ddr5, оперативная память, озу, память
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