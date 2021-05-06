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SK hynix ускорит повышение объёмов производства памяти, использовав часть бюджета следующего года

Прогнозирование спроса на память было непростой задачей и в прежних условиях, а с утратой рынком стабильности становится своего рода «азартной игрой». Цены на оперативную память пока идут вверх, что определённо нравится производителям. И всё же, SK hynix воздержаться от увеличения объёмов выпуска не сможет, для чего даже займёт часть бюджета следующего года.

Источник изображения: Korea Portal

Источник изображения: Korea Portal

Как уже отмечалось недавно, в текущем квартале SK hynix рассчитывает последовательно увеличить выручку на 10 %, а операционную прибыль удвоить. В минувшем квартале операционная прибыль корейского производителя памяти выросла на 38 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Первый квартал нынешнего года нарушил все сезонные тенденции, поскольку спрос на память в сегменте смартфонов и ПК оказался выше ожидаемого. В ближайшее время SK hynix, как отмечает Korea Portal, ожидает роста спроса на оперативную память на 30 %, на твердотельную память — на 35 %.

О готовности компании перенести часть бюджета 2022 года на второе полугодие текущего уже сообщил финансовый директор SK hynix Но Чон Вон (Noh Jong-won). В какой пропорции это будет сделано, не уточняется, но средства будут направлены на увеличение объёмов производства микросхем памяти. Если компания будет наращивать объёмы производства достаточно интенсивно, то и цены начнут снижаться быстрее, чем ожидалось, хотя в условиях нынешнего кризиса это никто гарантировать не берётся.

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: sk hynix, dram, nand, финансы, производство микросхем
sk hynix, dram, nand, финансы, производство микросхем
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