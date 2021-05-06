Sony выпустит обновлённую PlayStation 5 с другими комплектующими, чтобы решить проблему с дефицитом

Компания Sony Interactive Entertainment начнёт производство обновлённой версии PlayStation 5 в 2022 году. Об этом говорится в материале тайваньского издания DigiTimes, которое утверждает, что поставщики, включая производителя чипов TSMC, планируют начать выпуск компонентов для производства модернизированной PS5 между вторым и третьим кварталом следующего года.

Как отметил аналитик Kantan Games доктор Серкан Тото (Serkan Toto), источники в цепочке поставок DigiTimes указали, что обновлённая PS5 будет поставляться с «новым полузаказным» 6-нм процессором AMD. Чем он будет отличаться от чипа, используемого в PS5 сейчас, не уточняется. Но за счёт перехода на более продвинутый техпроцесс может вырасти частота CPU и GPU.

Скорее всего, обновление будет сосредоточено исключительно на внутренних компонентах PlayStation 5 и ​​не будет содержать каких-либо значительных внешних изменений.

Sony Interactive Entertainment недавно заявила, что поставки PlayStation 5 вряд ли резко увеличатся в текущем финансовом году, который заканчивается 31 марта 2022 года.

Однако во время общения с инвестором после публикации рекордных финансовых результатов PlayStation финансовый директор компании Хироки Тотоки (Hiroki Totoki) сказал, что Sony рассматривает различные решения, которые помогут справиться с глобальной нехваткой компонентов, включая возможное изменение конструкции консоли или поиск вторичных поставщиков.