3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиигровые консолиSony выпустит обновлённую PlayStation 5 ...
Новости Hardware

Sony выпустит обновлённую PlayStation 5 с другими комплектующими, чтобы решить проблему с дефицитом

Компания Sony Interactive Entertainment начнёт производство обновлённой версии PlayStation 5 в 2022 году. Об этом говорится в материале тайваньского издания DigiTimes, которое утверждает, что поставщики, включая производителя чипов TSMC, планируют начать выпуск компонентов для производства модернизированной PS5 между вторым и третьим кварталом следующего года.

Как отметил аналитик Kantan Games доктор Серкан Тото (Serkan Toto), источники в цепочке поставок DigiTimes указали, что обновлённая PS5 будет поставляться с «новым полузаказным» 6-нм процессором AMD. Чем он будет отличаться от чипа, используемого в PS5 сейчас, не уточняется. Но за счёт перехода на более продвинутый техпроцесс может вырасти частота CPU и GPU. 

Скорее всего, обновление будет сосредоточено исключительно на внутренних компонентах PlayStation 5 и ​​не будет содержать каких-либо значительных внешних изменений.

Sony Interactive Entertainment недавно заявила, что поставки PlayStation 5 вряд ли резко увеличатся в текущем финансовом году, который заканчивается 31 марта 2022 года.

Однако во время общения с инвестором после публикации рекордных финансовых результатов PlayStation финансовый директор компании Хироки Тотоки (Hiroki Totoki) сказал, что Sony рассматривает различные решения, которые помогут справиться с глобальной нехваткой компонентов, включая возможное изменение конструкции консоли или поиск вторичных поставщиков.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Минималистичная раллийная аркада Art of Rally домчит до консолей PlayStation ближайшим летом
Слухи: Tencent начала переговоры с властями США о сохранении инвестиций в Epic Games и Riot Games
По слухам, Starfield всё же не выйдет в 2021 году
Утечка: купить NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti можно будет за $999… если удастся найти
Disney показала «настоящий» световой меч, который можно будет купить в следующем году
PlayStation 4 пропала из российских магазинов. Новую PlayStation 5 купить по-прежнему сложно
Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли, слухи,
Теги: playstation 5, sony interactive entertainment, игровые консоли, слухи
playstation 5, sony interactive entertainment, игровые консоли, слухи
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Стартовали торги новой криптовалютой Chia, которая добывается при помощи SSD и HDD 198
SpaceX успешно испытала прототип космического корабля Starship SN15: ничего не взорвалось 116
Статистика Backblaze подтвердила старую истину: SSD ломаются гораздо реже, чем жёсткие диски 101
Британские морпехи испытали реактивные ранцы для штурма корабля 88

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Sony выпустит обновлённую PlayStation 5 с другими комплектующими, чтобы решить проблему с дефицитом
В США провели испытания в воздухе боевого беспилотника с искусственным «мозгом»
Игрок построил в Valheim огромную лестницу вокруг горы и смог подняться выше облаков
Новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2: оружие, локации и численность команды разработчиков
Тесты демоверсии Resident Evil Village на GTX 1650, GTX 1050 Ti и более слабых видеокартах показали хорошую оптимизацию
WhatsApp пообещала не отключать пользователей, которые не приняли новые правила конфиденциальности, но может ввести ограничения 21 мин.
В Resident Evil Village планировали добавить Аду Вонг — она должна была спасти главного героя 38 мин.
Видео: парад спойлеров и сроки эксклюзивности PS5-версии в «последнем» трейлере Final Fantasy VII Remake Intergrade 56 мин.
Официально: Lost Judgment выйдет 24 сентября не только на PlayStation, но и на Xbox 2 ч.
CDPR подтвердила переговоры с моддерами по включению их работ в улучшенную версию The Witcher 3 3 ч.
Telegram ищет для Павла Дурова персонального помощника с высоким уровнем IQ 3 ч.
Red Hat нанимает инженеров для развития LLVM 3 ч.
88 % пользователей iOS 14.5 запрещают приложениями отслеживать их активность 6 ч.
Hardspace: Shipbreaker получила крупнейшее обновление с переделанным первым актом и новой системой прогресса 7 ч.
В Steam стартовали распродажи игр Devolver Digital и Bandai Namco со скидками до 90 % 7 ч.
Samsung, SK Hynix и Micron обвинили в сговоре для манипулирования ценами на оперативную память DRAM 26 мин.
Citroen представила компактный электромобиль Mi Ami Cargo для доставки товаров 43 мин.
Gelid представила вентилятор Stella Frost с оригинальным дизайном и двухконтурной ARGB-подсветкой 2 ч.
Amazon предложила добывать криптовалюту Chia в её облачном сервисе 2 ч.
Падающая китайская ракета должна войти в атмосферу Земли ночью 9 мая 3 ч.
Представлены ноутбуки Honor MagicBook X 14 и X 15 с чипами Intel по цене от $465 3 ч.
Zalman представила полностью чёрный башенный кулер CNPS10X Performa Black 4 ч.
Астронавт NASA сравнила полёты на «Союзе» и Crew Dragon 4 ч.
Gigabyte выпустит флагманскую видеокарту Aorus Radeon RX 6900 XT Xtreme WaterForce WB с массивным водоблоком 4 ч.
Американский регулятор выяснил, что производители специально ограничивают возможность ремонта продукции 4 ч.