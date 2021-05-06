3DNewsНовости SoftwarePlayStationТесты демоверсии Resident Evil Village н...
Новости Software

Тесты демоверсии Resident Evil Village на GTX 1650, GTX 1050 Ti и более слабых видеокартах показали хорошую оптимизацию

Capcom несколько дней назад открыла доступ к демоверсии Resident Evil Village на всех платформах до 10 мая. Автор YouTube-канала Santiago Santiago воспользовался этим, чтобы проверить работоспособность игры на NVIDIA GeForce GTX 1650 и нескольких более слабых, но, согласно статистике Steam, всё ещё популярных видеокартах. Тесты показали, что проект в целом отлично оптимизирован, но некоторые старые GPU для него уже не подходят.

На персональном компьютере Santiago Santiago установлен процессор Intel Core i3-10100F с тактовой частотой 3,6 ГГц и 16 Гбайт оперативной памяти DDR4. В связке с этими комплектующими блогер проверял видеокарты. Начал он с NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, на которой запустил демоверсию Resident Evil Village в разрешении 1080р и с высокими настройками. Кадровая частота при этом колебалась от 30 до 50 кадров/с. Затем блогер уменьшил разрешение до 720р, и показатели выросли до 50–90 кадров/с.

На AMD Radeon RX 570 в разрешении 1080р и с высокими настройками игра исполнялась при 90–120 кадрах/с, а на NVIDIA GeForce GTX 1650 — при 60–80 кадрах/с с падениями до 55 кадров/с во время эпизодов с битвами.

В случае с NVIDIA GeForce GTX 1650 Super результаты были лишь немного хуже, чем на RX 570. А вот на NVIDIA GeForce GTX 750 Ti и GeForce GT 1030 при запуске демоверсии Resident Evil Village в 1080р с низкими настройками кадровая частота иногда опускалась до 20–30 кадров/с. Переход на 720р помог немного поднять показатели.

Resident Evil Village выйдет 7 мая 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Google Stadia.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Resident Evil Village планировали добавить Аду Вонг — она должна была спасти главного героя
«Бояться нечего»: для Resident Evil Village вышел релизный трейлер
Resident Evil Village получила первые оценки — мнения критиков разделились
Вид от третьего лица, паровозик Томас и Рикардо Милос: моддеры уже облюбовали Resident Evil Village
Видео: блогер сравнил графику в демоверсии Resident Evil Village на ПК, PS5, Xbox Series X и в Stadia
Крис Редфилд сыграет «ключевую роль в одной из основных тайн» Resident Evil Village
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Ужастик, Xbox, PlayStation, Облачные игровые платформы,
Теги: resident evil village, capcom, ужастик
resident evil village, capcom, ужастик
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Стартовали торги новой криптовалютой Chia, которая добывается при помощи SSD и HDD 198
SpaceX успешно испытала прототип космического корабля Starship SN15: ничего не взорвалось 116
Статистика Backblaze подтвердила старую истину: SSD ломаются гораздо реже, чем жёсткие диски 101
Британские морпехи испытали реактивные ранцы для штурма корабля 88

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Sony выпустит обновлённую PlayStation 5 с другими комплектующими, чтобы решить проблему с дефицитом
В США провели испытания в воздухе боевого беспилотника с искусственным «мозгом»
Новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2: оружие, локации и численность команды разработчиков
Игрок построил в Valheim огромную лестницу вокруг горы и смог подняться выше облаков
Тесты демоверсии Resident Evil Village на GTX 1650, GTX 1050 Ti и более слабых видеокартах показали хорошую оптимизацию
WhatsApp пообещала не отключать пользователей, которые не приняли новые правила конфиденциальности, но может ввести ограничения 9 мин.
В Resident Evil Village планировали добавить Аду Вонг — она должна была спасти главного героя 26 мин.
Видео: парад спойлеров и сроки эксклюзивности PS5-версии в «последнем» трейлере Final Fantasy VII Remake Intergrade 44 мин.
Официально: Lost Judgment выйдет 24 сентября не только на PlayStation, но и на Xbox 2 ч.
CDPR подтвердила переговоры с моддерами по включению их работ в улучшенную версию The Witcher 3 3 ч.
Telegram ищет для Павла Дурова персонального помощника с высоким уровнем IQ 3 ч.
Red Hat нанимает инженеров для развития LLVM 3 ч.
88 % пользователей iOS 14.5 запрещают приложениями отслеживать их активность 6 ч.
Hardspace: Shipbreaker получила крупнейшее обновление с переделанным первым актом и новой системой прогресса 6 ч.
В Steam стартовали распродажи игр Devolver Digital и Bandai Namco со скидками до 90 % 7 ч.
Samsung, SK Hynix и Micron обвинили в сговоре для манипулирования ценами на оперативную память DRAM 14 мин.
Citroen представила компактный электромобиль Mi Ami Cargo для доставки товаров 31 мин.
Gelid представила вентилятор Stella Frost с оригинальным дизайном и двухконтурной ARGB-подсветкой 2 ч.
Amazon предложила добывать криптовалюту Chia в её облачном сервисе 2 ч.
Падающая китайская ракета должна войти в атмосферу Земли ночью 9 мая 2 ч.
Представлены ноутбуки Honor MagicBook X 14 и X 15 с чипами Intel по цене от $465 3 ч.
Zalman представила полностью чёрный башенный кулер CNPS10X Performa Black 3 ч.
Астронавт NASA сравнила полёты на «Союзе» и Crew Dragon 4 ч.
Gigabyte выпустит флагманскую видеокарту Aorus Radeon RX 6900 XT Xtreme WaterForce WB с массивным водоблоком 4 ч.
Американский регулятор выяснил, что производители специально ограничивают возможность ремонта продукции 4 ч.