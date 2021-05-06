Тесты демоверсии Resident Evil Village на GTX 1650, GTX 1050 Ti и более слабых видеокартах показали хорошую оптимизацию

Capcom несколько дней назад открыла доступ к демоверсии Resident Evil Village на всех платформах до 10 мая. Автор YouTube-канала Santiago Santiago воспользовался этим, чтобы проверить работоспособность игры на NVIDIA GeForce GTX 1650 и нескольких более слабых, но, согласно статистике Steam, всё ещё популярных видеокартах. Тесты показали, что проект в целом отлично оптимизирован, но некоторые старые GPU для него уже не подходят.

На персональном компьютере Santiago Santiago установлен процессор Intel Core i3-10100F с тактовой частотой 3,6 ГГц и 16 Гбайт оперативной памяти DDR4. В связке с этими комплектующими блогер проверял видеокарты. Начал он с NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, на которой запустил демоверсию Resident Evil Village в разрешении 1080р и с высокими настройками. Кадровая частота при этом колебалась от 30 до 50 кадров/с. Затем блогер уменьшил разрешение до 720р, и показатели выросли до 50–90 кадров/с.

На AMD Radeon RX 570 в разрешении 1080р и с высокими настройками игра исполнялась при 90–120 кадрах/с, а на NVIDIA GeForce GTX 1650 — при 60–80 кадрах/с с падениями до 55 кадров/с во время эпизодов с битвами.

В случае с NVIDIA GeForce GTX 1650 Super результаты были лишь немного хуже, чем на RX 570. А вот на NVIDIA GeForce GTX 750 Ti и GeForce GT 1030 при запуске демоверсии Resident Evil Village в 1080р с низкими настройками кадровая частота иногда опускалась до 20–30 кадров/с. Переход на 720р помог немного поднять показатели.

Resident Evil Village выйдет 7 мая 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Google Stadia.