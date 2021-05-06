Aeva представила лидар с увеличенной до 500 метров дальностью распознавания объектов

Пока Илон Маск (Elon Musk) показательно пренебрегает возможностями оптических радаров (лидаров), отдавая предпочтение комплексу видеокамер, многие автопроизводители просто не представляют машин будущего без этого типа датчиков. Aeva разработала решение, увеличивающие дистанцию уверенного распознавания объектов с 300 до 500 метров.

Компания Aeva Technologies была основана выходцами из Apple, которая тоже нашла применение лидарам, пусть пока только в мобильных устройствах. Датчики нового поколения, по словам разработчиков, способны распознавать другие транспортные средства на расстоянии до 500 метров, а пешеходов и велосипедистов они распознают за 350 метров. Чем больше подобная дистанция, тем больше у автоматики времени на принятие решения при возникновении аварийной ситуации, поэтому прогресс в этой сфере нельзя не приветствовать.

Aeva уже сотрудничает с Denso и ZF, обе компании являются крупными поставщиками автомобильных компонентов. Конкурирующие лидары, как поясняет Reuters, обычно распознают транспортные средства на удалении не более 300 метров. Имеется и проблема с определением тёмных предметов, которые отражают меньшую часть лазерного излучения, используемого лидаром для сканирования окружающего пространства. Avea и здесь превзошла конкурентов — её датчики способны на большом удалении распознавать объекты, отражающие не более 10 % лазерного излучения.