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Китай обогнал по объёму выбросов парниковых газов все развитые страны вместе взятые

Согласно последним данным аналитической компании Rhodium Group, китайские производители за год выбрасывают в атмосферу больше парниковых газов, чем все развитые страны мира вместе взятые. Об этом сообщает издание Bloomberg.

В отчёте аналитиков указывается, что по итогу 2019 года объёмы выбросов шести парниковых газов, в число которых входят углекислый газ, метан и оксид азота составили в Китае 14,09 миллиарда тонн, что примерно на 30 млн тонн больше, чем совокупный объём выбросов развитых стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

На Китай приходится 27 % от общемировых выбросов загрязняющих веществ. Доля США в этой статистике составляет 11 %, что ставит страну на второе место среди тех, кто больше всего загрязняет окружающую среду. Индия в этом списке впервые вышла на третье место, обойдя Европейский союз. На её долю приходится около 6,6 % от общемировых выбросов вредных веществ.

В расчёте на душу населения объёмы выбросов в Китае меньше, чем в США, что неудивительно, поскольку Китай является самой населённой страной в мире. Также отмечается, что страны, которые сегодня входят в состав ОЭСР по-прежнему являются главными виновниками глобального потепления. Их совокупный объём выбросов парниковых газов в четыре раза превышает объёмы Китая, если считать с 1750 года.

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«История Китая, как основного источника глобального потепления, короче относительно тех сегодняшних развитых стран, у которых было целое столетие форы [технологического прогресса]. Текущий уровень глобального потепления является результатом как настоящего, так и более далёкого прошлого», — говорится в отчёте.

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Рубрики: Новости Hardware, окружающая среда,
Теги: китай, окружающая среда, выбросы
китай, окружающая среда, выбросы
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