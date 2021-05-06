Nintendo заявила, что Switch может оказаться в дефиците из-за глобальной нехватки микросхем

Компания Nintendo заявила, что ожидает в предстоящем финансовом году снижения продаж Nintendo Switch примерно на 12 %. Компания может сократить производство гибридной консоли из-за глобальной нехватки микросхем. Об этом пишет TechRadar.

Согласно прогнозам, в 2021-2022 финансовом году ожидается сокращение прибыли на 29 %. В течение года компания планирует продать 25,5 миллиона консолей, что меньше 28,83 миллиона в текущем году. При этом, утверждается, что спрос на устройства продолжит расти благодаря продолжающейся пандемии COVID-19.

Предположительно, дефицит компонентов может привести не только к сокращению производства Nintendo Switch. Если слухи верны, и компания действительно работает над новой консолью, нынешняя ситуация может вызвать дефицит Nintendo Switch 2 и ограничение продаж.

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Кризис микросхем затронул почти все сферы, использующие электронику. Сейчас наиболее ярко выражен дефицит видеокарт, консолей и чипов для автомобилей. Новый глава Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) недавно заявил, что кризис продлится ещё несколько лет.

Ранее Nintendo похвасталась продажами Switch за прошедший финансовый год. Суммарно компания продала 28,83 миллиона устройств, что на 37 % больше прошлогодних показателей. Результаты даже превзошли ожидания самой Nintendo.