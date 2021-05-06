Observer: System Redux всё-таки выйдет на консолях прошедшего поколения

Как и предполагалось, киберпанковое приключение Observer: System Redux от польской студии Bloober Team всё-таки появится за пределами уже оглашённого списка целевых платформ.

Напомним, расширенное издание Observer позиционировалось в качестве эксклюзива ПК и консолей нового поколения, однако на деле заглянет и на приставки уже прошедшего цикла.

Как стало известно, Observer: System Redux поступит в продажу для PlayStation 4 и Xbox One уже 16 июля текущего года. Релиз планируется как в цифровом формате, так и в рознице.

Судя по обнародованному в честь анонса трейлеру, Observer: System Redux на PS4 и Xbox One так же, как и на новых консолях, предложит не только дополнительный сюжетный контент, но и улучшенные графику и геймплей.

Оригинальная Observer дебютировала в августе 2017 года на PC, PS4 и Xbox, а в феврале 2019-го добралась до Nintendo Switch. Observer: System Redux вышла в ноябре 2020-го на PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X и S.