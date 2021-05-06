Слухи: Ubisoft разрабатывала Assassin's Creed в духе Uncharted о телохранителе Ричарда I Львиное Сердце

Французский блогер J0nathan, который специализируется на Assassin's Creed и в прошлом неоднократно публиковал правдивую информацию об играх серии до анонсов, выпустил на своём YouTube-канале свежий ролик. В видео рассказывается о новой части франшизы в духе Uncharted с телохранителем короля Ричарда I Львиное Сердце в главной роли.

Как передаёт посетитель форума Reddit под псевдонимом FrenchGuyDt со ссылкой на первоисточник, проект имеет кодовое название Project Richard. Его разработка стартовала недавно, но команду уже перекинули на создание Meteor — третьего дополнения к Assassin's Creed Valhalla. Информацию об аддоне J0nathan обнаружил в файлах игры.

Project Richard своей частично линейной концепцией напоминал Uncharted и обладал полуоткрытыми уровнями. В проекте планировалось показать Третий крестовый поход и возвращение Ричарда I Львиное Сердце в Британию. Главными героями хотели сделать мужчину и женщину, пути которых на определённом этапе повествования должны были пересечься. Один из протагонистов — это телохранитель короля. О текущей судьбе Project Richard блогер ничего не знает, но существует вероятность, что его заморозили.

Кроме того, J0nathan заявил, что дополнение «Осада Парижа» к Assassin's Creed Valhalla выйдет в сентябре 2021 года, а Meteor — не раньше января 2022-го. По словам блогера, пандемия COVID-19 сильно повлияла на Ubisoft. Издательство считает выпуск третьей добавки более простой задачей, чем создание новой части. О сроках её выхода J0nathan тоже упомянул: релиз продолжения серии состоится не раньше конца 2022 года, хотя это ещё оптимистичный прогноз. А ещё ютубер отыскал в файлах Valhalla намёки на то, что в игре появится Муспельхейм — один из девяти миров в скандинавской мифологии. Асгард и Йотунхейм в проекте уже имеются.