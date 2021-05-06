Metro Exodus Enhanced Edition вышла на ПК, а на консолях нового поколения появится 18 июня

Издательство Deep Silver и студия-разработчик 4A Games на официальном сайте серии Metro объявили конкретную дату выхода Metro Exodus Enhanced Edition на консолях нового поколения.

Как стало известно, Metro Exodus Enhanced Edition поступит в продажу для PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S уже 18 июня текущего года. Издание будет бесплатно для владельцев оригинальной игры на PS4 и Xbox One.

Те, кто базовой Metro Exodus на консолях не владеет, в указанный день на PS5 и приставках Xbox смогут приобрести Metro Exodus Complete Edition — полное издание игры со всеми дополнениями и улучшениями.

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Помимо более совершенной графики и настройки поля зрения, Enhanced Edition на консолях предложит усовершенствования пространственного звучания и времени реакции контроллера Xbox, а также поддержку тактильной обратной связи DualSense для PS5.

Сегодня, 6 мая, Metro Exodus Enhanced Edition вышла на ПК (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store). Для владельцев оригинальной игры апгрейд до Enhanced Edition будет бесплатным. Системные требования проекта доступны здесь.