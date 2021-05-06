Cowboy представила два электрических велосипеда с беспроводной зарядкой для смартфонов

Производитель велосипедов на электрической тяге Cowboy представил сразу две новые модели, которые появятся в продаже позднее в этом году. Речь идёт о байках Cowboy C4, который является логическим продолжением прошлогоднего Cowboy 3, а также Cowboy C4 ST, отличающимся конструкцией рамы.

Велосипед Cowboy C4 выделяется более спортивной посадкой и более чувствительным рулевым управлением. Обе модели этого года оснащены двигателем на ступице заднего колеса мощностью 250 Вт, который работает бесшумно и позволяет развивать скорость до 25 км/ч. Инженеры проделали немалую работу, благодаря чему удалось увеличить по сравнению с предшественником крутящий момент с 30 до 45 Н·м, что будет заметно при ускорении. Байк C4 весит 18,9 кг, поэтому преодолевать подъёмы в гору на нём без помощи электродвигателя будет непросто.

Модель C4 ST имеет низкую посадку седла и высокие ручки, за счёт чего велосипедист может занять более вертикальное положение. Эта особенность в сочетании с более низким передаточным числом (2,71 на C4 ST против 2,85 на C4) делает поездку более комфортной. Обе модели оснащены двигателем и ременной передачей от Gates Carbon, но именно C4 ST лучше подходит для неторопливых поездок в удовольствие.

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Оба велосипеда оснащаются съёмной батареей мощностью 360 Вт·ч. В конструкции предусмотрено крепление Quadlock со встроенным беспроводным зарядным устройством на 15 Вт для смартфона. Зарядка может использоваться для восполнения энергии смартфона, но для этого придётся отдельно покупать совместимый с Quadlock чехол стоимостью €29. Покупка специального чехла может быть оправдана ещё и тем, что новые модели велосипедов получили более глубокую интеграцию с фирменным приложением компании для устройств на базе Android и iOS. Приложение было переработано, благодаря чему пользователям станет доступно больше функций и опций настройки.

Cowboy C4 и Cowboy C4 ST доступны в чёрном, песочном и зелёном вариантах цветового исполнения. Они поступят в продажу на рынки европейских стран осенью этого года, а предварительные заказы принимаются уже сейчас. Независимо от выбранной модели, цена байка составит €2490 или около $3000. При необходимости можно отдельно приобрести подножку за €29 и задний багажник за €99.