Google Ассистент научился рассылать уведомления на смартфоны членов семьи пользователя

Свежее обновление Google Ассистент облегчит распространение различных сообщений между всеми членами семьи — теперь функция трансляции (Broadcast) позволяет рассылать уведомления также и на смартфоны пользователей из группы. Кроме того, в обновлении была существенно улучшена функция напоминаний для членов семьи Family Bell.

Улучшенная функция трансляции поможет пользователям оповестить всех членов семейной группы о важных событиях через их смартфоны, умные колонки и смарт-дисплеи. Например, можно сказать умной колонке Nest Home на кухне: «Окей, Google, расскажи моей семье, что ужин будет готов через час», и Google Ассистент передаст сообщения на все другие устройства, включая iPhone, привязанные к семейной группе.

Пользователи, которые получили оповещение в Google Ассистенте, смогут ответить на него голосовым или текстовым сообщением. Стоит отметить, что обновлённая функция трансляции сильно напоминает реализацию сервиса Apple Intercom, представленного в конце прошлого года с умным динамиком HomePod mini.

Google также доработала представленную летом прошлого года функцию Family Bell, которая позволяет напомнить другим членам семьи о том, что необходимо перекусить, сделать зарядку или сходить в магазин. До последнего обновления она могла воспроизводить оповещение только на одном определённом устройстве. С сегодняшнего дня она получает возможность транслировать уведомление сразу на все умные устройства в доме. Google сообщает, что в ближайшие недели Family Bell получит поддержку французского, японского, итальянского, испанского, португальского, голландского, корейского языка и хинди.